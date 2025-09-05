Defuncions del 5 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
FIGUERES
Joaquim Sala Arbusà
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Cèlia Peix Blay. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.
LA JONQUERA
Àngel Duran Vallmajó
Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
