Defuncions del 5 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Joaquim Sala Arbusà

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Cèlia Peix Blay. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.

LA JONQUERA

Àngel Duran Vallmajó

Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

