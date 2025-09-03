Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 3 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Maria Blánquez Sánchez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Llorens Viñolas i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà aquest dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens.

