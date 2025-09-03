Defuncions del 3 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Maria Blánquez Sánchez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Llorens Viñolas i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà aquest dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens.
