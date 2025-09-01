Defuncions de l'1 de setembre de 2025 a l'Alt Empordà
FIGUERES
Josep Garrote Llorens
Ha mort als 75 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.
