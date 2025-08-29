Defuncions del 29 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CADAQUÉS
Montserrat Prunés Carbonell
Ha mort als 69 anys. Era casada. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Cadaqués.
Roses
Rosi Andrades Diaz
Ha mort als 63 anys. Era casada amb Miguel Caballero Benítez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
José Carabantes Medina
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Anik Person. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanantori Mémora de Roses.
Vilafant
Quimeta Coll Juanola
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Prudenci Bravo Revilla. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
