Defuncions del 28 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CADAQUÉS
Montserrat Prunés Carbonell
Ha mort als 69 anys. Era casada. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Cadaqués.
ESPOLLA
Mª Teresa Perianes i Villarín
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Agustí Cristina i Pineda. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Montse Grau i Mora
Ha mort als 71 anys. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga.
