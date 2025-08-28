Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 28 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Redacció

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CADAQUÉS

Montserrat Prunés Carbonell

Ha mort als 69 anys. Era casada. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Cadaqués.

ESPOLLA

Mª Teresa Perianes i Villarín

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Agustí Cristina i Pineda. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Montse Grau i Mora

Ha mort als 71 anys. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga.

