Defuncions del 27 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

MPURIABRAVA

Carmen Teniente González

Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Antonio Martín González. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui diumecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

TEMES

