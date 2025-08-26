Defuncions del 26 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Josep Maria Surrell Alabert
Ha mort als 74 anys. Era casat i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al patronat de la catequística de Figueres
