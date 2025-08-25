Defuncions del 25 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Maria Torrecabota Puig

Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Carme Folguera Serra

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Miquel Toran Olivé. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar el passat divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

VILANANT

Josep Fulladosa Juanola

Ha mort als 101 anys. Era vidu d’Enriqueta Liborio Punset. Residia a Vilanant. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Vilanant.

VILATENIM

Rosendo Carbó Alegri

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Prosas Carbó. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/5 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Vilatenim.

