Defuncions del 25 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Maria Torrecabota Puig
Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Carme Folguera Serra
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Miquel Toran Olivé. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar el passat divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
VILANANT
Josep Fulladosa Juanola
Ha mort als 101 anys. Era vidu d’Enriqueta Liborio Punset. Residia a Vilanant. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Vilanant.
VILATENIM
Rosendo Carbó Alegri
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Prosas Carbó. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/5 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Vilatenim.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- El cotxe més elegant del món és de l'Empordà
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
- El pantà de Darnius i Boadella, la nit i el dia d’un any a l’altre
- Descobreix on aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- Albert Camps, alcalde de Biure: “Volem fer un rentat de cara a l’entrada del poble, fer-la més agradable”
- Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà