Defuncions del 22 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CADAQUÉS
Maria Dolors Saderra Romans
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Caneda Figueiras i tenia dos fills. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cadaqués.
FIGUERES
Concepció Brugués Domènech
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Esteve Vilanova Forcada i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Figueres.
EL PORT DE LA SELVA
José Andrés Bel
Ha mort als 71 anys. Era vidu d’Adela EsTeban Galindol. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Àltima de Llançà.
