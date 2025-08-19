Defuncions del 19 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CANTALLOPS
Dolores Genis Costa
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaime Daviu i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.
EMPURIABRAVA
Sara Bernatallada Barceló
Ha mort als 46 anys. Era casada amb Gaspar Coll Minovas. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Vilobí d’Onyar.
FIGUERES
Carmen Almagro Gutierrez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Roque Rubio Aviles. Residia a Figueres. La cerimònia serà dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
