Defuncions del 19 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

CANTALLOPS

Dolores Genis Costa

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaime Daviu i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.

EMPURIABRAVA

Sara Bernatallada Barceló

Ha mort als 46 anys. Era casada amb Gaspar Coll Minovas. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Vilobí d’Onyar.

FIGUERES

Carmen Almagro Gutierrez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Roque Rubio Aviles. Residia a Figueres. La cerimònia serà dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

