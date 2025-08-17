Defuncions del 17 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Garriguella
Amàlia Gifre Nogareda · 'Filla de Can Trobat'
Era vídua. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
