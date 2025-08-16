Defuncions del 16 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

José Miguel Bermúdez Rodríguez

Ha mort als 56 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

L'Escala

Salvi Gispert Poch

Ha mort als 97 anys. Era vídua. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.

Manuel Molero Martínez

Ha mort als 79 anys. Era casat amb María Teresa Vega González. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Peralada

Maria Rosa Viñas Pons

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Martí Subirana Fruitós. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Áltima de Figueres.

