Defuncions del 15 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Empuriabrava
David Lorenzo Moldero
Ha mort als 54 anys. Era company d’Araceli Domínguez i tenia dues fills. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà aquest divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
L'Escala
Salvi Gispert Poch
Ha mort als 97 anys. Era vídua. Residia a l'Escala. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l'Escala.
Manuel Molero Martínez
Ha mort als 79 anys. Era casat amb María Teresa Vega González. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà aquest dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
