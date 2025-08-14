Defuncions del 14 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

BORRASSÀ

Wenceslada Duato Artigas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Amador Canut i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

CAPMANY

Vicenta Triviño Alcazar

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Magán García i tenia quatre fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

L'ESCALA

Salvi Gispert Poch

Ha mort als 97 anys. Era vídua. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.

