Defuncions del 13 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CAPMANY
Vicenta Triviño Alcazar
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Magán García i tenia quatre fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.
FIGUERES
Amèlia Garcia Arrebola
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Manel Pagès Surribas i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
Rosa Maria Redo Goldero
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Juan San Jacinto Ramírez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
L'ESCALA
Manuel Linares Ponce
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa del Carmen Cortés Sanchís. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
