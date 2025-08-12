NECROLÒGIQUES
Defuncions del 12 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
L’ESCALA
Manuel Linares Ponce
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa del Carmen Cortés Sanchís. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
