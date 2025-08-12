Defuncions del 12 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

L’ESCALA

Manuel Linares Ponce

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa del Carmen Cortés Sanchís. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

