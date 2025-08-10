NECROLÒGIQUES
Defuncions del 10 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
AGULLANA
Pedro Hernández Mancinelli
Ha mort als 75 anys. Era solter i tenia tres fills. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa María d´Agullana.
