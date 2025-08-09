Defuncions del 9 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

El Far d’Empordà

Lídia Llaó Bret

Ha mort als 89 anys. Residia a el Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 de matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

Figueres

Isabel Santana Domínguez

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Andrés Barrionuevo Toledo i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

Maria Teresa Ivars Suñer

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Guzmán Sierra. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

