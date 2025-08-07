Defuncions del 7 d'agost de 2025 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Peralada
Mª Lluisa Sabater Vilanova
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Martí Llanta Carbó. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant martí de Peralada.
