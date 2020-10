Necrològiques i defuncions del dimecres 14 d'octubre del 2020 a l'Alt Empordà

LA JONQUERA

EDUARD CARDONA MARTÍNEZ

Va morir a 63 anys.

Missa de Cos Present a l' Església Parroquial Santa Maria de la Jonquera.

Dimecres 14 d'octubre, a les 4 de la tarda.

Inhumat a La Jonquera.

FIGUERES

RAMÓN FERNÁNDEZ SANTIAGO

Va morir a 73 anys.

Natural de Sant Pere Pescador.

Comiat al cementiri de Figueres.

Dimecres 14 d'octubre, 10 hores.

Inhumat a Figueres.

MARINA GIRONELLA VIDAL

Va morir a 92 anys

Celebració Religiosa a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Dijous15 d'octubre, a les 10,30 del matí.

Inhumada a Figueres.

EL FAR D'EMPORDÀ

PERE OLIVA BONASET

Va morir a 94 anys.

Missa de Cos Present a l'Església Parroquial d'El Far d'Empordà.

Dijous 15 d'octubre, a les 12 del migdia.

Inhumat a El Far d'Empordà.