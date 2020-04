El segon Policia Nacional mort per coronavirus era un antidisturbi a la Jonquera

Un oficial del Cos Nacional de Policia (CNP) destinat recentment - a l'espera d'incorporar-se - a l'aeroport Girona-Costa Brava ha mort aquest dimecres als 60 anys d'edat a causa del coronavirus i és la segona víctima mortal del cos policial (un agent en segona activitat va morir el passat 27 de març), la primera en actiu.

Segons han informat fonts policials, l'oficial, José Luis GB, ha mort a l'Hospital Josep Trueta de Girona avui en agreujar-se el seu estat de salut després d'haver resultat infectat per la covid-19.

El difunt va exercir durant 23 anys a la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), coneguda popularment com els antiavalots, i dins d'aquesta unitat va treballar a la Jonquera, en el marc de l'operació Nòmada. Segons ha pogut saber aquest Setmanari, era un agent molt "arrelat" a la comarca i, per això, després del seu ascens, estava actualment esperant la seva incorporació a l'aeroport de Girona-Costa Brava, on hi estava destinat.

A través de les seves xarxes socials, els Mossos d'Esquadra, que la setmana passada van registrar la seva primera víctima per la covid-19, han mostrat el seu condol per la mort de l'oficial de la Policia Nacional i han llançat un missatge de condol als seus familiars i cercles pròxims.