El Pessebre Vivent de Peralada: una experiència única per viure la màgia del Nadal
La població transforma el nucli antic en un recorregut ple de tradició, oficis antics i escenes que conviden a viure el Nadal amb emoció i autenticitat
El Pessebre Vivent de Peralada torna a convertir el nucli antic del municipi en un escenari a cel obert que atrau visitants d’arreu de la comarca. La iniciativa, ja plenament consolidada dins el calendari nadalenc, transforma els carrers i espais històrics del poble en un recorregut que combina tradició, patrimoni i cultura popular,
El traçat del pessebre passa per diversos indrets emblemàtics, com cases particulars, carrerons del centre històric, el nou tram de muralla medieval, el claustre romànic de Sant Domènec o el claustre gòtic de la Casa de la Vila. L’ambientació, cuidada fins al detall, i la il·luminació creen una atmosfera que acompanya el visitant al llarg de tot el recorregut.
La recreació d'antics oficis
Un dels elements més destacats és la recreació d’antics oficis, amb figures com el ferrer, els picapedrers, els traginers, el sabater, el cadiraire o les remeieres, que aporten dinamisme i realisme a les escenes. El vestuari, la música, els efectes sonors i l’escenografia contribueixen a una representació fidel que situa el públic en un context històric inspirat en la vida de fa més de 2.000 anys. Tot això s'ha aconseguit gràcies a la col·laboració dels peraladencs i peraladenques, que sempre han estat molt implicats en aquesta iniciativa. Sense anar més lluny, el 2024 es va fer una campanya de donacions de mobiliari i objectes antics que va tenir molts bons resultats i que ha ajudat a fer unes recreacions més autèntiques.
L'esforç i la dedicació ha fet que el Pessebre Vivent de Peralada sigui un èxit i que cada any registri més de 2.000 visitants.
El Pessebre Vivent de Peralada es planteja com una proposta per viure el Nadal en família o amb amics, tot recorrent un espai que va més enllà de l’observació i convida a endinsar-se en la representació.
Dates, horaris i entrades
El pessebre es pot visitar els següents dies:
- 25 de desembre a les 18:30 hores.
- 26 de desembre a les 18:30 hores.
- 27 de desembre a les 18:30 hores.
- 28 de desembre a les 18:30 hores.
- 1 de gener a les 18:30 hores.
El preu de l'entrada general és de 5 euros. Des del 2023 les entrades es poden comprar de manera anticipada a la web de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. L'accés està ubicat al carrer Sota Muralla.
Es recomana arribar amb temps; segons la zona d’aparcament triada, pot ser necessari caminar fins a 1 km fins a l’entrada del recinte. Tingueu en compte que l’itinerari no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
- Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
- Aitor Embela, el porter de Figueres que vol conquerir Àfrica
- Una granja de l’Empordà que produeix llet per a Cacaolat aposta per la robotització: “No volia ser un esclau com el meu pare”
- Hi ha gent que espera a l'últim moment per comprar el número de Nadal perquè, diuen, els últims són els que toquen segur
- “La pista de gel a la marina d’Empuriabrava té molt bona acollida”
- L’ocupació es cronifica a les cases inacabades de la Marca de l’Ham de Figueres