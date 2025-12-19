Nadal 2025/26
Els millors plans per aquest Nadal a Figueres
La ciutat, enguany, ha programat prop d'un centenar d'activitats i destaquen novetats com la recuperació de la pista de gel a la plaça del l'Escorxador i la incorporació d'un parc d'atraccions de Nadal al Clos de Fires
Figueres oefereix aquest Nadal una programació amb prop d’un centenar d’activitats per a tots els públics, pensades sobretot per a les famílies. La majoria de propostes es faran al centre de la ciutat, però també n’hi haurà als diferents barris. Entre les principals novetats d’aquest any destaquen el retorn de la pista de gel a la plaça de l'Escorxador i la instal·lació d’un parc d’atraccions de Nadal al Clos de Fires. Tot seguit, es pot consultar la programació completa.
ACTIVITATS CONTÍNUES
MERCAT DE NADAL
- 📅 Del 28 de novembre al 24 de desembre
- 📍 La Rambla
- 🕒 D’11 a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
- 🎟️ Entrada lliure
CASETA MÀGICA
- 📍 A la part baixa de la Rambla
- 📅 De divendres a diumenges del 28 de novembre al 21 de desembre
- 📅 Dilluns 22 i dimarts 23 de desembre
- 🕒 De 17 a 20 h
- 👉 Els dies 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22 i 23 de desembre hi haurà tallers de manualitats nadalenques per a infants, sense inscripció prèvia. En Fumera i la Nadalina hi apareixeran a les hores en punt els dies 21, 22 i 23 de desembre.
PARC D’ATRACCIONS DE NADAL
- 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener
- 📍 Al Clos de Fires
- 👉 Organitza: Associació de Firaires de les Comarques Gironines
PISTA DE GEL
- 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener
- 📍 A la plaça de l'Escorxador
PESSEBRE TRADICIONAL
- 📅 A partir del dimecres 10 de desembre i fins la Candelera (dilluns 2 de febrer)
- 📍 Entrada de la Casa Consistorial, a la Plaça Ajuntament
- 👉 Cedit per Pessebres Prat
PROGRAMACIÓ DIA A DIA
DISSABTE 20 DE DESEMBRE
Mercat de brocanters
- 🕒 De 9 a 19 h
- 📍 Rambla
- 👉 Edició especial de Nadal del tradicional mercat de brocanters.
XIV Obert d’Escacs de Nadal Joves
- 🕒 9.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc (Carrer Poeta Marquina, 2)
- 👉 Torneig per a participants de fins a 14 anys i escolars principiants. Inscripcions 15 minuts abans.
Taller de pintar caganers
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet (Carrer Sant Pere 1)
- 🎟️ 6 €
- 👉 Taller per pintar un caganer de fang, destinat a infants a partir de 5 anys.
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca
- 🕒 11 h
- 📍 C/ Monturiol
- 🎟️ 7–10 €
- 👉 Ruta vinculada a la visita de Lorca a Figueres i la seva relació amb Dalí.
Concert de Nadal de corals
- 🕒 11.30 h
- 📍 Església de Sant Pere
- 👉 Amb diverses corals d’escoles i entitats locals.
Hora del conte
- 🕒 12 h
- 📍 Biblioteca Fages de Climent
- 👉 “El Nadal d’en Pere Perot”, amb Eva González. Activitat +3 anys.
Cercavila amb la Nadalina i en Fumera
- 🕒 17.30 h
- 📍 Inici plaça Josep Pla
- 👉 Recorregut festiu amb els personatges nadalencs fins a la plaça de l’Ajuntament.
Màping de Nadal
- 🕒 De 18 h a 21 h (passis cada 30 min)
- 📍 Plaça Josep Pla
- 👉 Projeccions nadalenques a la façana del Teatre Municipal El Jardí.
Lectura teatral “Poema de Nadal”
- 🕒 18 h i 20 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ 6 € (gratuït socis)
- 👉 Lectura dramatitzada del poema de Sagarra.
DIUMENGE 21 DE DESEMBRE
Taller infantil “Fanalets i cases d’algú”
- 🕒 17–20 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller creatiu per elaborar fanalets i postals de paisatges imaginaris.
Màping de Nadal
- 🕒 17.30–21 h (passis cada 30 min)
- 📍 Plaça Josep Pla
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre de la ciutat
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Descoberta dels llums inspirats en postals nadalenques de Dalí.
Lectura teatral “Poema de Nadal”
- 🕒 18 i 20 h
- 📍 Sala La Cate
Concert de Magalí Sare
- 🕒 19 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ 12 €
- 👉 Presentació del treball “Descasada”, un projecte musical d’investigació al voltant de la dona i el matrimoni.
DILLUNS 22 DE DESEMBRE
Especial Jocs de Taula de Nadal
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Sessió per descobrir jocs de taula per gaudir en família i amb amics.
“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”
- 🕒 17–19 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller obert per construir estructures creatives amb peces Kapla.
Descobrir el Museu del Joguet per Nadal
- 🕒 Del 22 de desembre al 7 de gener
- 📍 Museu del Joguet de Catalunya
- 👉 Visita al museu per només 5 €, oferta especial de Nadal.
DIMARTS 23 DE DESEMBRE
Calendari 2026
- 👉 Repartiment del Calendari institucional 2026 amb l'EMPORDÀ. A partir del 29 de desembre es podrà recollir a l’Ajuntament. Dedicat als 150 anys de ciutat amb obres i artistes del Museu de l’Empordà.
Infosex Especial Nadal
- 🕒 10.30 h
- 📍 Oficina Jove (C/ Anicet de Pagès, 2)
- 👉 Espai gratuït per resoldre dubtes sobre sexualitat i relacions. Per a joves de 12 a 29 anys.
Visita guiada a l’església de Sant Pere
- 🕒 11 h (1 h 30 min)
- 📍 Església de Sant Pere
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Visita pels espais històrics del temple. Inclou accés al campanar (no apte per a persones amb claustrofòbia o mobilitat reduïda).
“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”
- 🕒 17–19 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller per construir figures amb peces Kapla. Activitat gratuïta.
Gran Tió de Nadal
- 🕒 17.30 h
- 📍 Plaça de l’Ajuntament
- 👉 Tió gegant per fer-lo cagar a cops de bastó amb regal per als infants.
Espectacle “Carilló de Nadal”
- 🕒 17.30 h, 18.30 h i 19.15 h
- 📍 Rambla
- 👉 Un gran carilló de la companyia La Tal pren vida amb personatges i engranatges en moviment.
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Descoberta de les 12 postals nadalenques creades per Dalí i convertides en llums.
DIMECRES 24 DE DESEMBRE
Missa de la vigília de Nadal
- 🕒 19 h
- 📍 Església de Sant Pere
- 👉 Amb la Coral Polifònica de Figueres.
DIJOUS 25 DE DESEMBRE
Misses de Nadal
- 🕒 9 h — Parròquia del Bon Pastor
- 🕒 11 h — Església de la Immaculada
- 🕒 12 h — Església de Sant Pere
Sardanes de Nadal
- 🕒 11.30 h
- 📍 La Rambla
- 👉 Audició i ballada amb la cobla Rossinyolets. En cas de pluja, es trasllada a la plaça Catalunya.
DIVENDRES 26 DE DESEMBRE
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (menors de 12: 6 €)
- 👉 Obra tradicional estrenada el 1923 i representada pels Pastorets de Figueres. També el 28 de desembre i el 3 de gener.
DISSABTE 27 DE DESEMBRE
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Activitats per crear estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.
Zona gaming i torneig de Mario Kart
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
- 👉 Zona de videojocs i torneig Mario Kart 8 Deluxe. Inscripcions via Instagram de Rincón del Gamer o el mateix dia.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Bon Pastor
- 👉 Jocs de taula i construcció a partir de 5 anys.
Taller de circ
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Rambla Nova
- 👉 Tallers de malabars, monocicles, equilibri i aeris. En cas de pluja, al Molí de l’Anguila.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Plaça Joan Tutau
- 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. Si plou: només tarda a plaça Catalunya.
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil
- 🕒 11 h (2 h)
- 📍 Inici al Passeig Nou
- 🎟️ 9–12 €
- 👉 Ruta pels espais més rellevants del conflicte i visita al refugi antiaeri de la Plaça del Gra.
La Quina del Museu del Joguet
- 🕒 12 h
- 📍 Museu del Joguet
- 🎟️ 5 €
- 👉 Quina familiar amb joguets històrics com a protagonistes. Premis per línia i quina.
Nadales al Barri de l’Estació
- 🕒 17 h
- 📍 Plaça de l’Estació
- 👉 Cantada de nadales, pintacares, xocolatada i visita del patge reial.
Concert de Sant Esteve
- 🕒 19 h
- 📍 Cercle Sport Figuerenc
- 🎟️ 10 € (socis 7 €)
- 👉 Concert del Combo Casino del Casino Menestral.
DIUMENGE 28 DE DESEMBRE
Matinal d’escacs al Barri de l’Estació
- 🕒 10 h
- 📍 Plaça de l’Estació
- 👉 Activitat organitzada per l’AAVV Barri de l’Estació i el Club Escacs Alt Empordà.
Ruta enogastronòmica — Itinerari clàssics d’avantguarda
- 🕒 10.30 h
- 📍 Restaurant Duran
- 🎟️ 10–25 €
- 👉 Ruta per descobrir la revolució gastronòmica empordanesa, amb tastos i copa de vi. (També el 7 de desembre.)
Zona gaming i torneig d’EA Sports FC26
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Torneig de videojoc i espai de joc lliure amb més de 20 màquines retro i actuals.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
- 👉 Jocs de taula i construcció per a infants.
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Bon Pastor
- 👉 Manualitats nadalenques: estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Passeig Nou
- 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. En cas de pluja: plaça Catalunya.
Taller de crear llufes per Sants Innocents
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet
- 🎟️ 3 €
- 👉 Taller creatiu per elaborar llufes de paper seguint la tradició catalana.
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca
- 🕒 11 h
- 📍 C/ Monturiol
- 🎟️ 7–10 €
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (6 € menors)
- 👉 Representació tradicional amb Els Pastorets de Figueres.
DILLUNS 29 DE DESEMBRE
Escola de Patges (1r dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
- 👉 Activitat per a joves de 12 a 15 anys per formar part de la Cavalcada de Reis. Sessions: 29, 30, 31 des. i 2 de gener.
Especial Postres de Cap d’Any
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Taller gratuït per elaborar postres festives. Per a joves de 12 a 29 anys.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Jocs de taula i construcció.
Taller de circ
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Passeig Nou
- 👉 Malabars, monocicles, aeris i equilibri. Si plou: Molí de l’Anguila.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Plaça Josep Pla
- 👉 Experiència de jocs artesanals de Tombs Creatius.
Pessebre Vivent de Figueres
- 🕒 19 h
- 📍 Temple de Sant Pere
- 🎟️ Entrada lliure amb aportació voluntària
- 👉 Amb degustació de Garnatxa de l’Empordà a la sortida.
DIMARTS 30 DE DESEMBRE
Escola de Patges (2n dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Aula de Teatre (El Jardí)
Campionat de futbolí
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Obert a joves de 12 a 29 anys, modalitats individuals o per equips.
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Consell Municipal de Vilatenim
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Pista annexa Centre Cívic Joaquim Xirau
Zona gaming + finals Mario Kart i EA Sports FC26
- 🕒 18–21 h
- 📍 Auditori dels Caputxins
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil
- 🕒 11 h
- 📍 Passeig Nou
- 🎟️ 9–12 €
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
Pessebre Vivent de Figueres
- 🕒 19 h
- 📍 Sant Pere
DIMECRES 31 DE DESEMBRE
Escola de Patges (3r dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Aula de Teatre
La Dona dels Nassos
- 🕒 10 h
- 📍 Pel centre de la ciutat
- 👉 Figura tradicional que apareix l’últim dia de l’any amb tants nassos com dies té l’any.
DIVENDRES 2 DE GENER
Escola de Patges (4t dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
- 👉 Formació final per als joves que participaran a la Cavalcada de Reis.
15è Obert d’Escacs de Nadal — Ciutat de Figueres
- 🕒 Del 2 al 5 de gener
- Dies 2 i 3: 15 h i 17.30 h
- Dia 4: 9 h i 11.30 h
- Dia 5: 9.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc
- 👉 Torneig clàssic de Nadal organitzat pel Club Escacs Figueres.
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
- 👉 Tallers infantils de fanalets, boles i decoració nadalenca. Inclou entrada gratuïta al castell i pujada als nous vehicles elèctrics.
Campament Reial
- 🕒 17.30–20 h
- 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere
- 👉 Els infants poden lliurar personalment la carta a l’emissari dels Reis d’Orient.
Carter Reial al Casino Menestral
- 🕒 17.30–20.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc
- 👉 Visita del missatger reial per recollir les cartes dels nens i nenes.
DISSABTE 3 DE GENER
Taller de crear un fanalet per rebre als Reis d’Orient
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet (Sala Brossa–Fregòli)
- 🎟️ 3 €
- 👉 Taller per construir un fanalet màgic amb suport del COAC Girona.
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Campament Reial
- 🕒 17.30–20 h
- 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
- 🎟️ 3–6 €
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (6 € menors)
DIUMENGE 4 DE GENER
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Espectacle de màgia de Raul Black
- 🕒 12 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ Entrada gratuïta
- 👉 Espectacle familiar de màgia.
Concert Coral de Nadal
- 🕒 12 h
- 📍 Asil Vilallonga
- 👉 A benefici de La Marató de TV3.
El Patge Reial al Museu del Joguet
- 🕒 17–20 h
- 📍 Museu del Joguet
- 👉 El Patge Reial recull les cartes dels infants.
DILLUNS 5 DE GENER
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Concurs de fanalets
- 🕒 11.30 h — Presentació davant del jurat
- 🕒 16.30 h — Proclamació de guanyadors
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 👉 Tradicional concurs iniciat el 1921, adreçat a infants d’I1 a 6è de primària.
Gran Cavalcada de Reis
- 🕒 19 h
- 📍 Recorregut per la ciutat
- 👉 Sortida al C/ Borrassà i arribada a la plaça de l’Ajuntament. Les carrosses i els Reis faran el tram final a peu per la Rambla.
DIMARTS 6 DE GENER
Entrada gratuïta als museus de Figueres
- 📍 Teatre Museu Dalí
- 📍 Casa Natal Salvador Dalí
- 📍 Museu del Joguet de Catalunya
- 👉 Dia de portes obertes als museus de la ciutat.
