Nadal 2025/26
L'Escala celebra el Nadal amb activitats per a totes les edats i una novetat: música en directe als carrers
A través d’un acord amb l’Escola Municipal de Música El Gavià, diversos músics oferiran actuacions els dies 20, 22, 23, 24, 27, 29 i 30 de desembre, i també el 2 i 4 de gener
L’Escala es prepara per viure unes festes de Nadal especialment actives amb una programació àmplia i diversa que combina tradició, cultura i participació ciutadana. El municipi oferirà prop d’una quarantena de propostes gràcies a la col·laboració entre entitats, associacions i el teixit comercial local, amb l’objectiu de crear una atmosfera festiva compartida entre veïns i visitants. Aquest darrer cap de setmana, ja s’han celebrat actes com el màpping a la façana d de l’església, amb una projecció, elaborada a partir de dibuixos d’alumnes de sisè; o la cantada benèfica de nadales del Cor Indika.
Durant tot el mes, l’Ajuntament i les entitats locals impulsaran visites guiades, tallers familiars, activitats esportives, la tradicional quina del CER, la festa del Tió i la 43a Mostra Col·lectiva d’Artistes Escalencs, entre moltes altres iniciatives.
Una de les novetats destacades és la incorporació de música en directe als carrers del nucli urbà. A través d’un acord amb l’Escola Municipal de Música El Gavià, diversos músics oferiran actuacions els dies 20, 22, 23, 24, 27, 29 i 30 de desembre, i també el 2 i 4 de gener, amb l’objectiu de recuperar l’esperit tradicional de les nadales al carrer i crear ambient festiu.
L’agenda musical inclou cites com el concert de Nadal el Cor Indika (21 de desembre), l’actuació itinerant de Batuscala (4 de gener) i el concert nadalenc de l’Escola Municipal de Música (18 de desembre). Pel públic jove, la Sala Polivalent acollirà la Festa d’Hivern el 20 de desembre, organitzada enguany pel grup Brava Events, amb Removida, Owlow i Dj Set.
Com és habitual, la plaça de l’Ajuntament serà l’escenari de la benvinguda al nou any a partir de les 23.30 h. La celebració continuarà a la Sala Polivalent amb el tradicional ball de Cap d’Any.
Entre les activitats familiars, destaca la incorporació del Salvamars Cirkus, un espectacle de clown, gest i música amb un missatge de sensibilització sobre la contaminació marina i els residus plàstics, previst per al 24 de desembre. La UBET també organitzarà una cursa de carretons per dinamitzar la zona comercial de Riells el 3 de gener.
Les festes culminaran el 5 de gener amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient, que desembarcaran a la platja de les Barques a les 18 h, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. El regidor de Cultura, Patrimoni Històric i Promoció Econòmica i Turística de l’Escala, Martí Guinart, remarca que la programació "reflecteix l’esperit d’un municipi actiu i participatiu, on cultura, tradició i comunitat es combinen per oferir experiències per a tots els públics", i subratlla la voluntat de consolidar l’Escala com un destí festi u de proximitat que aposta per la implicació ciutadana.
