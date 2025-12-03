Sortim de casa!
Descobreix la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
Enguany s'han programat prop d'un centenar d'activitats i destaquen novetats com la recuperació de la pista de gel i la incorporació d'un parc d'atraccions de Nadal al Clos de Fires
Figueres oferirà enguany prop d’un centenar d’activitats de Nadal pensades per a tots els públics, especialment per al familiar. La programació es concentrarà principalment al centre de la ciutat, però també s’estendrà als diferents barris. Enguany, a més, hi haurà diverses novetats destacades, com la recuperació de la pista de gel i la incorporació d’un parc d’atraccions de Nadal al Clos de Fires. Aquesta és la programació:
ACTIVITATS CONTÍNUES
MERCAT DE NADAL
- 📅 Del 28 de novembre al 24 de desembre
- 📍 La Rambla
- 🕒 D’11 a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
- 🎟️ Entrada lliure
CASETA MÀGICA
- 📍 A la part baixa de la Rambla
- 📅 De divendres a diumenges del 28 de novembre al 21 de desembre
- 📅 Dilluns 22 i dimarts 23 de desembre
- 🕒 De 17 a 20 h
- 👉 Els dies 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22 i 23 de desembre hi haurà tallers de manualitats nadalenques per a infants, sense inscripció prèvia. En Fumera i la Nadalina hi apareixeran a les hores en punt els dies 21, 22 i 23 de desembre.
PARC D’ATRACCIONS DE NADAL
- 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener
- 📍 Al Clos de Fires
- 👉 Organitza: Associació de Firaires de les Comarques Gironines
PISTA DE GEL
- 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener
PESSEBRE TRADICIONAL
- 📅 A partir del dimecres 10 de desembre i fins la Candelera (dilluns 2 de febrer)
- 📍 Entrada de la Casa Consistorial, a la Plaça Ajuntament
- 👉 Cedit per Pessebres Prat
PROGRAMACIÓ DIA A DIA
DIVENDRES 5 DE DESEMBRE
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h (1 h 30 min). Dies: 5, 7, 13, 21, 23, 30 des., i 3 gen.
- 📍 Centre de la ciutat
- 🎟️ 3–6 € (gratuït menors de 10 anys)
- 👉 Visita guiada per descobrir els llums inspirats en les 12 postals nadalenques creades per Salvador Dalí.
Teatre musical “Els Pastorets del Monturiol”
- 🕒 20 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 8 € (iesmonturiol.koobin.cat)
- 👉 Una versió humorística i crítica dels Pastorets, interpretada per professorat de l’INS Narcís Monturiol.
DISSABTE 6 DE DESEMBRE
Taller de pintar caganers
- 🕒 11 h
- 📍 Sala de jocs del Museu del Joguet (Carrer Sant Pere 1)
- 🎟️ 6 € (inclou caganer de fang)
- 👉 Taller creatiu per pintar caganers de fang de Caganer.com i descobrir l’origen d’aquesta figura.
Visita guiada: 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres
- 🕒 11 h (1 h 30 min)
- 📍 C/ Monturiol (Casa Natal Dalí i casa Mas Roger)
- 🎟️ 7–10 €
- 👉 Ruta commemorativa de la visita de Federico García Lorca a Salvador Dalí, amb parada a espais vinculats a la seva amistat.
Música clàssica per Nadal
- 🕒 12 h
- 📍 Plaça de l’Ajuntament
- 👉 Quartet de corda amb peces clàssiques i nadalenques.
Audició i ballada de sardanes
- 🕒 16.30 h
- 📍 Plaça de l’Ajuntament
- 👉 Amb la cobla La Principal de Banyoles, organitzat pel Foment de la Sardana Pep Ventura.
Taller d’arbre de Nadal
- 🕒 17–20 h
- 📍 Placeta baixa de la Rambla (Caseta Màgica)
- 👉 Activitat gratuïta per retallar i decorar arbres de Nadal de cartolina.
DIUMENGE 7 DE DESEMBRE
Ruta enogastronòmica — Itinerari clàssics d’avantguarda
- 🕒 10.30 h
- 📍 Restaurant Duran
- 🎟️ 10–25 €
- 👉 Ruta gastronòmica que explora l’impacte de la nouvelle cuisine empordanesa amb degustacions maridades.
Teatre familiar “Madame Lumière”
- 🕒 10.30 i 12 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 6 €
- 👉 Espectacle pluridisciplinari de poesia visual sobre somnis i llum, recomanat de 0 a 5 anys.
Taller de boles i figures de Nadal
- 🕒 17–20 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller gratuït per decorar boles de Nadal.
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h (1 h 30 min). Dies: 5, 7, 13, 21, 23, 30 des., i 3 gen.
- 📍 Centre de la ciutat
- 🎟️ 3–6 € (gratuït menors de 10 anys)
- 👉 Visita guiada per descobrir els llums inspirats en les 12 postals nadalenques creades per Salvador Dalí.
DILLUNS 8 DE DESEMBRE
Música clàssica per Nadal
- 🕒 12 h
- 📍 Plaça de l’Ajuntament
Taller de tions
- 🕒 17–20 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Creació i decoració d’un mini tió de Nadal.
DIMARTS 9 DE DESEMBRE
Taller “Delícies de Nadal”
- 🕒 18 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Taller per joves de 12 a 29 anys per aprendre postres nadalenques.
DIVENDRES 12 DE DESEMBRE
Presentació del llibre “Cada any torna Nadal: a cada casa un misteri”
- 🕒 18.30 h
- 📍 Biblioteca Fages de Climent
Teatre, titelles i clown amb Guillem Albà
- 🕒 19.30 i 21 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 10 € (5 € menors de 12)
- 👉 “Ma Solitud”, un espectacle íntim i visual, recomanat a partir de 8 anys.
DISSABTE 13 DE DESEMBRE
Taller de crear el tió del Museu del Joguet
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet
- 🎟️ 6 €
Música al carrer per La Marató
- 🕒 11.30 h
- 📍 Escales del C/ La Jonquera
Taller infantil “Retrat Familiar”
- 🕒 17–20 h
- 📍 Caseta Màgica
Microteatre “Microaccions per amor”
- 🕒 17–21 h
- 📍 Diversos espais
- 🎟️ Entrada lliure (reserva a entradium.com)
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h (1 h 30 min). Dies: 5, 7, 13, 21, 23, 30 des., i 3 gen.
- 📍 Centre de la ciutat
- 🎟️ 3–6 € (gratuït menors de 10 anys)
- 👉 Visita guiada per descobrir els llums inspirats en les 12 postals nadalenques creades per Salvador Dalí.
Mostra de dansa — Escola Marta Coll
- 🕒 18 h
- 📍 Rambla (Mercat de Nadal)
Teatre d’objectes “Entrañas”
- 🕒 20 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 15 €
Concert de Guillamino
- 🕒 21 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ 15 € (socis 10 €)
DIUMENGE 14 DE DESEMBRE
Sardanes per La Marató
- 🕒 11 h
- 📍 Plaça de la Música
Mostra de dansa “Welcome Christmas” (Beat Dance)
- 🕒 11 h
- 📍 Rambla
Taller infantil "Retrat Familiar"
- 🕒 17–20 h
- 📍 Caseta Màgica
Espectacle de dansa “Hello Xmas 2025”
- 🕒 17 h
- 📍 Plaça Catalunya
Teatre familiar “Momo”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 6 €
DIMARTS 16 DE DESEMBRE
Taller “Delícies de Nadal”
- 🕒 18 h
- 📍 Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà (C/ Anicet de Pagès, 2)
- 👉 Activitat gratuïta per preparar postres nadalenques i aprendre receptes fàcils. Per a joves de 12 a 29 anys. Inscripcions a www.empordajove.cat.
DISSABTE 20 DE DESEMBRE
Mercat de brocanters
- 🕒 De 9 a 19 h
- 📍 Rambla
- 👉 Edició especial de Nadal del tradicional mercat de brocanters.
XIV Obert d’Escacs de Nadal Joves
- 🕒 9.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc (Carrer Poeta Marquina, 2)
- 👉 Torneig per a participants de fins a 14 anys i escolars principiants. Inscripcions 15 minuts abans.
Taller de pintar caganers
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet (Carrer Sant Pere 1)
- 🎟️ 6 €
- 👉 Taller per pintar un caganer de fang, destinat a infants a partir de 5 anys.
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca
- 🕒 11 h
- 📍 C/ Monturiol
- 🎟️ 7–10 €
- 👉 Ruta vinculada a la visita de Lorca a Figueres i la seva relació amb Dalí.
Concert de Nadal de corals
- 🕒 11.30 h
- 📍 Església de Sant Pere
- 👉 Amb diverses corals d’escoles i entitats locals.
Hora del conte
- 🕒 12 h
- 📍 Biblioteca Fages de Climent
- 👉 “El Nadal d’en Pere Perot”, amb Eva González. Activitat +3 anys.
Cercavila amb la Nadalina i en Fumera
- 🕒 17.30 h
- 📍 Inici plaça Josep Pla
- 👉 Recorregut festiu amb els personatges nadalencs fins a la plaça de l’Ajuntament.
Màping de Nadal
- 🕒 De 18 h a 21 h (passis cada 30 min)
- 📍 Plaça Josep Pla
- 👉 Projeccions nadalenques a la façana del Teatre Municipal El Jardí.
Lectura teatral “Poema de Nadal”
- 🕒 18 h i 20 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ 6 € (gratuït socis)
- 👉 Lectura dramatitzada del poema de Sagarra.
DIUMENGE 21 DE DESEMBRE
Taller infantil “Fanalets i cases d’algú”
- 🕒 17–20 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller creatiu per elaborar fanalets i postals de paisatges imaginaris.
Màping de Nadal
- 🕒 17.30–21 h (passis cada 30 min)
- 📍 Plaça Josep Pla
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre de la ciutat
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Descoberta dels llums inspirats en postals nadalenques de Dalí.
Lectura teatral “Poema de Nadal”
- 🕒 18 i 20 h
- 📍 Sala La Cate
Concert de Magalí Sare
- 🕒 19 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ 12 €
- 👉 Presentació del treball “Descasada”, un projecte musical d’investigació al voltant de la dona i el matrimoni.
DILLUNS 22 DE DESEMBRE
Especial Jocs de Taula de Nadal
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Sessió per descobrir jocs de taula per gaudir en família i amb amics.
“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”
- 🕒 17–19 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller obert per construir estructures creatives amb peces Kapla.
Descobrir el Museu del Joguet per Nadal
- 🕒 Del 22 de desembre al 7 de gener
- 📍 Museu del Joguet de Catalunya
- 👉 Visita al museu per només 5 €, oferta especial de Nadal.
DIMARTS 23 DE DESEMBRE
Calendari 2026
- 👉 Repartiment del Calendari institucional 2026 amb l'EMPORDÀ. A partir del 29 de desembre es podrà recollir a l’Ajuntament. Dedicat als 150 anys de ciutat amb obres i artistes del Museu de l’Empordà.
Infosex Especial Nadal
- 🕒 10.30 h
- 📍 Oficina Jove (C/ Anicet de Pagès, 2)
- 👉 Espai gratuït per resoldre dubtes sobre sexualitat i relacions. Per a joves de 12 a 29 anys.
Visita guiada a l’església de Sant Pere
- 🕒 11 h (1 h 30 min)
- 📍 Església de Sant Pere
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Visita pels espais històrics del temple. Inclou accés al campanar (no apte per a persones amb claustrofòbia o mobilitat reduïda).
“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”
- 🕒 17–19 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller per construir figures amb peces Kapla. Activitat gratuïta.
Gran Tió de Nadal
- 🕒 17.30 h
- 📍 Plaça de l’Ajuntament
- 👉 Tió gegant per fer-lo cagar a cops de bastó amb regal per als infants.
Espectacle “Carilló de Nadal”
- 🕒 17.30 h, 18.30 h i 19.15 h
- 📍 Rambla
- 👉 Un gran carilló de la companyia La Tal pren vida amb personatges i engranatges en moviment.
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Descoberta de les 12 postals nadalenques creades per Dalí i convertides en llums.
DIMECRES 24 DE DESEMBRE
Missa de la vigília de Nadal
- 🕒 19 h
- 📍 Església de Sant Pere
- 👉 Amb la Coral Polifònica de Figueres.
DIJOUS 25 DE DESEMBRE
Misses de Nadal
- 🕒 9 h — Parròquia del Bon Pastor
- 🕒 11 h — Església de la Immaculada
- 🕒 12 h — Església de Sant Pere
Sardanes de Nadal
- 🕒 11.30 h
- 📍 La Rambla
- 👉 Audició i ballada amb la cobla Rossinyolets. En cas de pluja, es trasllada a la plaça Catalunya.
DIVENDRES 26 DE DESEMBRE
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (menors de 12: 6 €)
- 👉 Obra tradicional estrenada el 1923 i representada pels Pastorets de Figueres. També el 28 de desembre i el 3 de gener.
DISSABTE 27 DE DESEMBRE
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Activitats per crear estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.
Zona gaming i torneig de Mario Kart
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
- 👉 Zona de videojocs i torneig Mario Kart 8 Deluxe. Inscripcions via Instagram de Rincón del Gamer o el mateix dia.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Bon Pastor
- 👉 Jocs de taula i construcció a partir de 5 anys.
Taller de circ
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Rambla Nova
- 👉 Tallers de malabars, monocicles, equilibri i aeris. En cas de pluja, al Molí de l’Anguila.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Plaça Joan Tutau
- 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. Si plou: només tarda a plaça Catalunya.
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil
- 🕒 11 h (2 h)
- 📍 Inici al Passeig Nou
- 🎟️ 9–12 €
- 👉 Ruta pels espais més rellevants del conflicte i visita al refugi antiaeri de la Plaça del Gra.
La Quina del Museu del Joguet
- 🕒 12 h
- 📍 Museu del Joguet
- 🎟️ 5 €
- 👉 Quina familiar amb joguets històrics com a protagonistes. Premis per línia i quina.
Nadales al Barri de l’Estació
- 🕒 17 h
- 📍 Plaça de l’Estació
- 👉 Cantada de nadales, pintacares, xocolatada i visita del patge reial.
Concert de Sant Esteve
- 🕒 19 h
- 📍 Cercle Sport Figuerenc
- 🎟️ 10 € (socis 7 €)
- 👉 Concert del Combo Casino del Casino Menestral.
DIUMENGE 28 DE DESEMBRE
Matinal d’escacs al Barri de l’Estació
- 🕒 10 h
- 📍 Plaça de l’Estació
- 👉 Activitat organitzada per l’AAVV Barri de l’Estació i el Club Escacs Alt Empordà.
Ruta enogastronòmica — Itinerari clàssics d’avantguarda
- 🕒 10.30 h
- 📍 Restaurant Duran
- 🎟️ 10–25 €
- 👉 Ruta per descobrir la revolució gastronòmica empordanesa, amb tastos i copa de vi. (També el 7 de desembre.)
Zona gaming i torneig d’EA Sports FC26
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Torneig de videojoc i espai de joc lliure amb més de 20 màquines retro i actuals.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
- 👉 Jocs de taula i construcció per a infants.
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Bon Pastor
- 👉 Manualitats nadalenques: estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Passeig Nou
- 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. En cas de pluja: plaça Catalunya.
Taller de crear llufes per Sants Innocents
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet
- 🎟️ 3 €
- 👉 Taller creatiu per elaborar llufes de paper seguint la tradició catalana.
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca
- 🕒 11 h
- 📍 C/ Monturiol
- 🎟️ 7–10 €
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (6 € menors)
- 👉 Representació tradicional amb Els Pastorets de Figueres.
DILLUNS 29 DE DESEMBRE
Escola de Patges (1r dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
- 👉 Activitat per a joves de 12 a 15 anys per formar part de la Cavalcada de Reis. Sessions: 29, 30, 31 des. i 2 de gener.
Especial Postres de Cap d’Any
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Taller gratuït per elaborar postres festives. Per a joves de 12 a 29 anys.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Jocs de taula i construcció.
Taller de circ
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Passeig Nou
- 👉 Malabars, monocicles, aeris i equilibri. Si plou: Molí de l’Anguila.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Plaça Josep Pla
- 👉 Experiència de jocs artesanals de Tombs Creatius.
Pessebre Vivent de Figueres
- 🕒 19 h
- 📍 Temple de Sant Pere
- 🎟️ Entrada lliure amb aportació voluntària
- 👉 Amb degustació de Garnatxa de l’Empordà a la sortida.
DIMARTS 30 DE DESEMBRE
Escola de Patges (2n dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Aula de Teatre (El Jardí)
Campionat de futbolí
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Obert a joves de 12 a 29 anys, modalitats individuals o per equips.
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Consell Municipal de Vilatenim
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Pista annexa Centre Cívic Joaquim Xirau
Zona gaming + finals Mario Kart i EA Sports FC26
- 🕒 18–21 h
- 📍 Auditori dels Caputxins
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil
- 🕒 11 h
- 📍 Passeig Nou
- 🎟️ 9–12 €
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
Pessebre Vivent de Figueres
- 🕒 19 h
- 📍 Sant Pere
DIMECRES 31 DE DESEMBRE
Escola de Patges (3r dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Aula de Teatre
La Dona dels Nassos
- 🕒 10 h
- 📍 Pel centre de la ciutat
- 👉 Figura tradicional que apareix l’últim dia de l’any amb tants nassos com dies té l’any.
DIVENDRES 2 DE GENER
Escola de Patges (4t dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
- 👉 Formació final per als joves que participaran a la Cavalcada de Reis.
15è Obert d’Escacs de Nadal — Ciutat de Figueres
- 🕒 Del 2 al 5 de gener
- Dies 2 i 3: 15 h i 17.30 h
- Dia 4: 9 h i 11.30 h
- Dia 5: 9.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc
- 👉 Torneig clàssic de Nadal organitzat pel Club Escacs Figueres.
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
- 👉 Tallers infantils de fanalets, boles i decoració nadalenca. Inclou entrada gratuïta al castell i pujada als nous vehicles elèctrics.
Campament Reial
- 🕒 17.30–20 h
- 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere
- 👉 Els infants poden lliurar personalment la carta a l’emissari dels Reis d’Orient.
Carter Reial al Casino Menestral
- 🕒 17.30–20.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc
- 👉 Visita del missatger reial per recollir les cartes dels nens i nenes.
DISSABTE 3 DE GENER
Taller de crear un fanalet per rebre als Reis d’Orient
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet (Sala Brossa–Fregòli)
- 🎟️ 3 €
- 👉 Taller per construir un fanalet màgic amb suport del COAC Girona.
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Campament Reial
- 🕒 17.30–20 h
- 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
- 🎟️ 3–6 €
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (6 € menors)
DIUMENGE 4 DE GENER
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Espectacle de màgia de Raul Black
- 🕒 12 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ Entrada gratuïta
- 👉 Espectacle familiar de màgia.
Concert Coral de Nadal
- 🕒 12 h
- 📍 Asil Vilallonga
- 👉 A benefici de La Marató de TV3.
El Patge Reial al Museu del Joguet
- 🕒 17–20 h
- 📍 Museu del Joguet
- 👉 El Patge Reial recull les cartes dels infants.
DILLUNS 5 DE GENER
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Concurs de fanalets
- 🕒 11.30 h — Presentació davant del jurat
- 🕒 16.30 h — Proclamació de guanyadors
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 👉 Tradicional concurs iniciat el 1921, adreçat a infants d’I1 a 6è de primària.
Gran Cavalcada de Reis
- 🕒 19 h
- 📍 Recorregut per la ciutat
- 👉 Sortida al C/ Borrassà i arribada a la plaça de l’Ajuntament. Les carrosses i els Reis faran el tram final a peu per la Rambla.
DIMARTS 6 DE GENER
Entrada gratuïta als museus de Figueres
- 📍 Teatre Museu Dalí
- 📍 Casa Natal Salvador Dalí
- 📍 Museu del Joguet de Catalunya
- 👉 Dia de portes obertes als museus de la ciutat.
