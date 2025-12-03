Descobreix la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enguany s'han programat prop d'un centenar d'activitats i destaquen novetats com la recuperació de la pista de gel i la incorporació d'un parc d'atraccions de Nadal al Clos de Fires

EN IMATGES | El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones

EN IMATGES | El Mercat de Nadal de Figueres atrau centenars de persones / JORDI CALLOL

Redacció

Redacció

Figueres

Figueres oferirà enguany prop d’un centenar d’activitats de Nadal pensades per a tots els públics, especialment per al familiar. La programació es concentrarà principalment al centre de la ciutat, però també s’estendrà als diferents barris. Enguany, a més, hi haurà diverses novetats destacades, com la recuperació de la pista de gel i la incorporació d’un parc d’atraccions de Nadal al Clos de Fires. Aquesta és la programació:

ACTIVITATS CONTÍNUES

MERCAT DE NADAL

  • 📅 Del 28 de novembre al 24 de desembre
  • 📍 La Rambla
  • 🕒 D’11 a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
  • 🎟️ Entrada lliure

CASETA MÀGICA

  • 📍 A la part baixa de la Rambla
  • 📅 De divendres a diumenges del 28 de novembre al 21 de desembre
  • 📅 Dilluns 22 i dimarts 23 de desembre
  • 🕒 De 17 a 20 h
  • 👉 Els dies 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22 i 23 de desembre hi haurà tallers de manualitats nadalenques per a infants, sense inscripció prèvia. En Fumera i la Nadalina hi apareixeran a les hores en punt els dies 21, 22 i 23 de desembre.

PARC D’ATRACCIONS DE NADAL

  • 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener
  • 📍 Al Clos de Fires
  • 👉 Organitza: Associació de Firaires de les Comarques Gironines

PISTA DE GEL

  • 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener

PESSEBRE TRADICIONAL

  • 📅 A partir del dimecres 10 de desembre i fins la Candelera (dilluns 2 de febrer)
  • 📍 Entrada de la Casa Consistorial, a la Plaça Ajuntament
  • 👉 Cedit per Pessebres Prat

PROGRAMACIÓ DIA A DIA

DIVENDRES 5 DE DESEMBRE

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

  • 🕒 18 h (1 h 30 min). Dies: 5, 7, 13, 21, 23, 30 des., i 3 gen.
  • 📍 Centre de la ciutat
  • 🎟️ 3–6 € (gratuït menors de 10 anys)
  • 👉 Visita guiada per descobrir els llums inspirats en les 12 postals nadalenques creades per Salvador Dalí.

Teatre musical “Els Pastorets del Monturiol”

  • 🕒 20 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 8 € (iesmonturiol.koobin.cat)
  • 👉 Una versió humorística i crítica dels Pastorets, interpretada per professorat de l’INS Narcís Monturiol.

DISSABTE 6 DE DESEMBRE

Taller de pintar caganers

  • 🕒 11 h
  • 📍 Sala de jocs del Museu del Joguet (Carrer Sant Pere 1)
  • 🎟️ 6 € (inclou caganer de fang)
  • 👉 Taller creatiu per pintar caganers de fang de Caganer.com i descobrir l’origen d’aquesta figura.

Visita guiada: 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres

  • 🕒 11 h (1 h 30 min)
  • 📍 C/ Monturiol (Casa Natal Dalí i casa Mas Roger)
  • 🎟️ 7–10 €
  • 👉 Ruta commemorativa de la visita de Federico García Lorca a Salvador Dalí, amb parada a espais vinculats a la seva amistat.

Música clàssica per Nadal

  • 🕒 12 h
  • 📍 Plaça de l’Ajuntament
  • 👉 Quartet de corda amb peces clàssiques i nadalenques.

Audició i ballada de sardanes

  • 🕒 16.30 h
  • 📍 Plaça de l’Ajuntament
  • 👉 Amb la cobla La Principal de Banyoles, organitzat pel Foment de la Sardana Pep Ventura.

Taller d’arbre de Nadal

  • 🕒 17–20 h
  • 📍 Placeta baixa de la Rambla (Caseta Màgica)
  • 👉 Activitat gratuïta per retallar i decorar arbres de Nadal de cartolina.

DIUMENGE 7 DE DESEMBRE

Ruta enogastronòmica — Itinerari clàssics d’avantguarda

  • 🕒 10.30 h
  • 📍 Restaurant Duran
  • 🎟️ 10–25 €
  • 👉 Ruta gastronòmica que explora l’impacte de la nouvelle cuisine empordanesa amb degustacions maridades.

Teatre familiar “Madame Lumière”

  • 🕒 10.30 i 12 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 6 €
  • 👉 Espectacle pluridisciplinari de poesia visual sobre somnis i llum, recomanat de 0 a 5 anys.

Taller de boles i figures de Nadal

  • 🕒 17–20 h
  • 📍 Caseta Màgica
  • 👉 Taller gratuït per decorar boles de Nadal.

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

  • 🕒 18 h (1 h 30 min). Dies: 5, 7, 13, 21, 23, 30 des., i 3 gen.
  • 📍 Centre de la ciutat
  • 🎟️ 3–6 € (gratuït menors de 10 anys)
  • 👉 Visita guiada per descobrir els llums inspirats en les 12 postals nadalenques creades per Salvador Dalí.

DILLUNS 8 DE DESEMBRE

Música clàssica per Nadal

  • 🕒 12 h
  • 📍 Plaça de l’Ajuntament

Taller de tions

  • 🕒 17–20 h
  • 📍 Caseta Màgica
  • 👉 Creació i decoració d’un mini tió de Nadal.

DIMARTS 9 DE DESEMBRE

Taller “Delícies de Nadal”

  • 🕒 18 h
  • 📍 Oficina Jove
  • 👉 Taller per joves de 12 a 29 anys per aprendre postres nadalenques.

DIVENDRES 12 DE DESEMBRE

Presentació del llibre “Cada any torna Nadal: a cada casa un misteri”

  • 🕒 18.30 h
  • 📍 Biblioteca Fages de Climent

Teatre, titelles i clown amb Guillem Albà

  • 🕒 19.30 i 21 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 10 € (5 € menors de 12)
  • 👉 “Ma Solitud”, un espectacle íntim i visual, recomanat a partir de 8 anys.

DISSABTE 13 DE DESEMBRE

Taller de crear el tió del Museu del Joguet

  • 🕒 11 h
  • 📍 Museu del Joguet
  • 🎟️ 6 €

Música al carrer per La Marató

  • 🕒 11.30 h
  • 📍 Escales del C/ La Jonquera

Taller infantil “Retrat Familiar”

  • 🕒 17–20 h
  • 📍 Caseta Màgica

Microteatre “Microaccions per amor”

  • 🕒 17–21 h
  • 📍 Diversos espais
  • 🎟️ Entrada lliure (reserva a entradium.com)

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

  • 🕒 18 h (1 h 30 min). Dies: 5, 7, 13, 21, 23, 30 des., i 3 gen.
  • 📍 Centre de la ciutat
  • 🎟️ 3–6 € (gratuït menors de 10 anys)
  • 👉 Visita guiada per descobrir els llums inspirats en les 12 postals nadalenques creades per Salvador Dalí.

Mostra de dansa — Escola Marta Coll

  • 🕒 18 h
  • 📍 Rambla (Mercat de Nadal)

Teatre d’objectes “Entrañas”

  • 🕒 20 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 15 €

Concert de Guillamino

  • 🕒 21 h
  • 📍 Sala La Cate
  • 🎟️ 15 € (socis 10 €)

DIUMENGE 14 DE DESEMBRE

Sardanes per La Marató

  • 🕒 11 h
  • 📍 Plaça de la Música

Mostra de dansa “Welcome Christmas” (Beat Dance)

  • 🕒 11 h
  • 📍 Rambla

Taller infantil "Retrat Familiar"

  • 🕒 17–20 h
  • 📍 Caseta Màgica

Espectacle de dansa “Hello Xmas 2025”

  • 🕒 17 h
  • 📍 Plaça Catalunya

Teatre familiar “Momo”

  • 🕒 18 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 6 €

DIMARTS 16 DE DESEMBRE

Taller “Delícies de Nadal”

  • 🕒 18 h
  • 📍 Oficina Jove de Figueres i Alt Empordà (C/ Anicet de Pagès, 2)
  • 👉 Activitat gratuïta per preparar postres nadalenques i aprendre receptes fàcils. Per a joves de 12 a 29 anys. Inscripcions a www.empordajove.cat.

DISSABTE 20 DE DESEMBRE

Mercat de brocanters

  • 🕒 De 9 a 19 h
  • 📍 Rambla
  • 👉 Edició especial de Nadal del tradicional mercat de brocanters.

XIV Obert d’Escacs de Nadal Joves

  • 🕒 9.30 h
  • 📍 Casino Menestral Figuerenc (Carrer Poeta Marquina, 2)
  • 👉 Torneig per a participants de fins a 14 anys i escolars principiants. Inscripcions 15 minuts abans.

Taller de pintar caganers

  • 🕒 11 h
  • 📍 Museu del Joguet (Carrer Sant Pere 1)
  • 🎟️ 6 €
  • 👉 Taller per pintar un caganer de fang, destinat a infants a partir de 5 anys.

Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca

  • 🕒 11 h
  • 📍 C/ Monturiol
  • 🎟️ 7–10 €
  • 👉 Ruta vinculada a la visita de Lorca a Figueres i la seva relació amb Dalí.

Concert de Nadal de corals

  • 🕒 11.30 h
  • 📍 Església de Sant Pere
  • 👉 Amb diverses corals d’escoles i entitats locals.

Hora del conte

  • 🕒 12 h
  • 📍 Biblioteca Fages de Climent
  • 👉 “El Nadal d’en Pere Perot”, amb Eva González. Activitat +3 anys.

Cercavila amb la Nadalina i en Fumera

  • 🕒 17.30 h
  • 📍 Inici plaça Josep Pla
  • 👉 Recorregut festiu amb els personatges nadalencs fins a la plaça de l’Ajuntament.

Màping de Nadal

  • 🕒 De 18 h a 21 h (passis cada 30 min)
  • 📍 Plaça Josep Pla
  • 👉 Projeccions nadalenques a la façana del Teatre Municipal El Jardí.

Lectura teatral “Poema de Nadal”

  • 🕒 18 h i 20 h
  • 📍 Sala La Cate
  • 🎟️ 6 € (gratuït socis)
  • 👉 Lectura dramatitzada del poema de Sagarra.

DIUMENGE 21 DE DESEMBRE

Taller infantil “Fanalets i cases d’algú”

  • 🕒 17–20 h
  • 📍 Caseta Màgica
  • 👉 Taller creatiu per elaborar fanalets i postals de paisatges imaginaris.

Màping de Nadal

  • 🕒 17.30–21 h (passis cada 30 min)
  • 📍 Plaça Josep Pla

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

  • 🕒 18 h
  • 📍 Centre de la ciutat
  • 🎟️ 3–6 €
  • 👉 Descoberta dels llums inspirats en postals nadalenques de Dalí.

Lectura teatral “Poema de Nadal”

  • 🕒 18 i 20 h
  • 📍 Sala La Cate

Concert de Magalí Sare

  • 🕒 19 h
  • 📍 Sala La Cate
  • 🎟️ 12 €
  • 👉 Presentació del treball “Descasada”, un projecte musical d’investigació al voltant de la dona i el matrimoni.

DILLUNS 22 DE DESEMBRE

Especial Jocs de Taula de Nadal

  • 🕒 10 h
  • 📍 Oficina Jove
  • 👉 Sessió per descobrir jocs de taula per gaudir en família i amb amics.

“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”

  • 🕒 17–19 h
  • 📍 Caseta Màgica
  • 👉 Taller obert per construir estructures creatives amb peces Kapla.

Descobrir el Museu del Joguet per Nadal

  • 🕒 Del 22 de desembre al 7 de gener
  • 📍 Museu del Joguet de Catalunya
  • 👉 Visita al museu per només 5 €, oferta especial de Nadal.

DIMARTS 23 DE DESEMBRE

Calendari 2026

  • 👉 Repartiment del Calendari institucional 2026 amb l'EMPORDÀ. A partir del 29 de desembre es podrà recollir a l’Ajuntament. Dedicat als 150 anys de ciutat amb obres i artistes del Museu de l’Empordà.

Infosex Especial Nadal

  • 🕒 10.30 h
  • 📍 Oficina Jove (C/ Anicet de Pagès, 2)
  • 👉 Espai gratuït per resoldre dubtes sobre sexualitat i relacions. Per a joves de 12 a 29 anys.

Visita guiada a l’església de Sant Pere

  • 🕒 11 h (1 h 30 min)
  • 📍 Església de Sant Pere
  • 🎟️ 3–6 €
  • 👉 Visita pels espais històrics del temple. Inclou accés al campanar (no apte per a persones amb claustrofòbia o mobilitat reduïda).

“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”

  • 🕒 17–19 h
  • 📍 Caseta Màgica
  • 👉 Taller per construir figures amb peces Kapla. Activitat gratuïta.

Gran Tió de Nadal

  • 🕒 17.30 h
  • 📍 Plaça de l’Ajuntament
  • 👉 Tió gegant per fer-lo cagar a cops de bastó amb regal per als infants.
En Fumera, la Nadalina, el Tió i els capgrossos coincideixen al centre de Figueres

Tió de Figueres. / Jordi Callol

Espectacle “Carilló de Nadal”

  • 🕒 17.30 h, 18.30 h i 19.15 h
  • 📍 Rambla
  • 👉 Un gran carilló de la companyia La Tal pren vida amb personatges i engranatges en moviment.

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

  • 🕒 18 h
  • 📍 Centre ciutat
  • 🎟️ 3–6 €
  • 👉 Descoberta de les 12 postals nadalenques creades per Dalí i convertides en llums.

DIMECRES 24 DE DESEMBRE

Missa de la vigília de Nadal

  • 🕒 19 h
  • 📍 Església de Sant Pere
  • 👉 Amb la Coral Polifònica de Figueres.

DIJOUS 25 DE DESEMBRE

Misses de Nadal

  • 🕒 9 h — Parròquia del Bon Pastor
  • 🕒 11 h — Església de la Immaculada
  • 🕒 12 h — Església de Sant Pere

Sardanes de Nadal

  • 🕒 11.30 h
  • 📍 La Rambla
  • 👉 Audició i ballada amb la cobla Rossinyolets. En cas de pluja, es trasllada a la plaça Catalunya.

DIVENDRES 26 DE DESEMBRE

Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”

  • 🕒 18 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 12 € (menors de 12: 6 €)
  • 👉 Obra tradicional estrenada el 1923 i representada pels Pastorets de Figueres. També el 28 de desembre i el 3 de gener.

DISSABTE 27 DE DESEMBRE

Taller de manualitats

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
  • 👉 Activitats per crear estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.

Zona gaming i torneig de Mario Kart

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
  • 👉 Zona de videojocs i torneig Mario Kart 8 Deluxe. Inscripcions via Instagram de Rincón del Gamer o el mateix dia.

Ludoteca

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Bon Pastor
  • 👉 Jocs de taula i construcció a partir de 5 anys.

Taller de circ

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Rambla Nova
  • 👉 Tallers de malabars, monocicles, equilibri i aeris. En cas de pluja, al Molí de l’Anguila.

Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Plaça Joan Tutau
  • 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. Si plou: només tarda a plaça Catalunya.

Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil

  • 🕒 11 h (2 h)
  • 📍 Inici al Passeig Nou
  • 🎟️ 9–12 €
  • 👉 Ruta pels espais més rellevants del conflicte i visita al refugi antiaeri de la Plaça del Gra.

La Quina del Museu del Joguet

  • 🕒 12 h
  • 📍 Museu del Joguet
  • 🎟️ 5 €
  • 👉 Quina familiar amb joguets històrics com a protagonistes. Premis per línia i quina.

Nadales al Barri de l’Estació

  • 🕒 17 h
  • 📍 Plaça de l’Estació
  • 👉 Cantada de nadales, pintacares, xocolatada i visita del patge reial.

Concert de Sant Esteve

  • 🕒 19 h
  • 📍 Cercle Sport Figuerenc
  • 🎟️ 10 € (socis 7 €)
  • 👉 Concert del Combo Casino del Casino Menestral.

DIUMENGE 28 DE DESEMBRE

Matinal d’escacs al Barri de l’Estació

  • 🕒 10 h
  • 📍 Plaça de l’Estació
  • 👉 Activitat organitzada per l’AAVV Barri de l’Estació i el Club Escacs Alt Empordà.

Ruta enogastronòmica — Itinerari clàssics d’avantguarda

  • 🕒 10.30 h
  • 📍 Restaurant Duran
  • 🎟️ 10–25 €
  • 👉 Ruta per descobrir la revolució gastronòmica empordanesa, amb tastos i copa de vi. (També el 7 de desembre.)

Zona gaming i torneig d’EA Sports FC26

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
  • 👉 Torneig de videojoc i espai de joc lliure amb més de 20 màquines retro i actuals.

Ludoteca

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
  • 👉 Jocs de taula i construcció per a infants.

Taller de manualitats

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Bon Pastor
  • 👉 Manualitats nadalenques: estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.

Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Passeig Nou
  • 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. En cas de pluja: plaça Catalunya.

Taller de crear llufes per Sants Innocents

  • 🕒 11 h
  • 📍 Museu del Joguet
  • 🎟️ 3 €
  • 👉 Taller creatiu per elaborar llufes de paper seguint la tradició catalana.

Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca

  • 🕒 11 h
  • 📍 C/ Monturiol
  • 🎟️ 7–10 €

Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”

  • 🕒 18 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 12 € (6 € menors)
  • 👉 Representació tradicional amb Els Pastorets de Figueres.
Escena d’El primer Nadal dels pastors, durant una de les representacions de l’any passat.

Escena d’‘El primer Nadal dels pastors’. / Jordi Callol

DILLUNS 29 DE DESEMBRE

Escola de Patges (1r dia)

  • 🕒 9–13 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
  • 👉 Activitat per a joves de 12 a 15 anys per formar part de la Cavalcada de Reis. Sessions: 29, 30, 31 des. i 2 de gener.

Especial Postres de Cap d’Any

  • 🕒 10 h
  • 📍 Oficina Jove
  • 👉 Taller gratuït per elaborar postres festives. Per a joves de 12 a 29 anys.

Ludoteca

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
  • 👉 Jocs de taula i construcció.

Taller de circ

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Passeig Nou
  • 👉 Malabars, monocicles, aeris i equilibri. Si plou: Molí de l’Anguila.

Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Plaça Josep Pla
  • 👉 Experiència de jocs artesanals de Tombs Creatius.

Pessebre Vivent de Figueres

  • 🕒 19 h
  • 📍 Temple de Sant Pere
  • 🎟️ Entrada lliure amb aportació voluntària
  • 👉 Amb degustació de Garnatxa de l’Empordà a la sortida.

DIMARTS 30 DE DESEMBRE

Escola de Patges (2n dia)

  • 🕒 9–13 h
  • 📍 Aula de Teatre (El Jardí)

Campionat de futbolí

  • 🕒 10 h
  • 📍 Oficina Jove
  • 👉 Obert a joves de 12 a 29 anys, modalitats individuals o per equips.

Taller de manualitats

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Centre Cívic Creu de la Mà

Ludoteca

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Consell Municipal de Vilatenim

Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”

  • 🕒 11–14 h i 16–19 h
  • 📍 Pista annexa Centre Cívic Joaquim Xirau

Zona gaming + finals Mario Kart i EA Sports FC26

  • 🕒 18–21 h
  • 📍 Auditori dels Caputxins

Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil

  • 🕒 11 h
  • 📍 Passeig Nou
  • 🎟️ 9–12 €

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

  • 🕒 18 h
  • 📍 Centre ciutat

Pessebre Vivent de Figueres

  • 🕒 19 h
  • 📍 Sant Pere

DIMECRES 31 DE DESEMBRE

Escola de Patges (3r dia)

  • 🕒 9–13 h
  • 📍 Aula de Teatre

La Dona dels Nassos

  • 🕒 10 h
  • 📍 Pel centre de la ciutat
  • 👉 Figura tradicional que apareix l’últim dia de l’any amb tants nassos com dies té l’any.

DIVENDRES 2 DE GENER

Escola de Patges (4t dia)

  • 🕒 9–13 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
  • 👉 Formació final per als joves que participaran a la Cavalcada de Reis.

15è Obert d’Escacs de Nadal — Ciutat de Figueres

  • 🕒 Del 2 al 5 de gener
  • Dies 2 i 3: 15 h i 17.30 h
  • Dia 4: 9 h i 11.30 h
  • Dia 5: 9.30 h
  • 📍 Casino Menestral Figuerenc
  • 👉 Torneig clàssic de Nadal organitzat pel Club Escacs Figueres.

Tallers de Nadal al Castell

  • 🕒 11–13 h
  • 📍 Castell de Sant Ferran
  • 🎟️ 5 €
  • 👉 Tallers infantils de fanalets, boles i decoració nadalenca. Inclou entrada gratuïta al castell i pujada als nous vehicles elèctrics.

Campament Reial

  • 🕒 17.30–20 h
  • 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere
  • 👉 Els infants poden lliurar personalment la carta a l’emissari dels Reis d’Orient.

Carter Reial al Casino Menestral

  • 🕒 17.30–20.30 h
  • 📍 Casino Menestral Figuerenc
  • 👉 Visita del missatger reial per recollir les cartes dels nens i nenes.

DISSABTE 3 DE GENER

Taller de crear un fanalet per rebre als Reis d’Orient

  • 🕒 11 h
  • 📍 Museu del Joguet (Sala Brossa–Fregòli)
  • 🎟️ 3 €
  • 👉 Taller per construir un fanalet màgic amb suport del COAC Girona.

Tallers de Nadal al Castell

  • 🕒 11–13 h
  • 📍 Castell de Sant Ferran
  • 🎟️ 5 €

Campament Reial

  • 🕒 17.30–20 h
  • 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere

Visita guiada als llums de Nadal dalinians

  • 🕒 18 h
  • 📍 Centre ciutat
  • 🎟️ 3–6 €

Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”

  • 🕒 18 h
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 🎟️ 12 € (6 € menors)

DIUMENGE 4 DE GENER

Tallers de Nadal al Castell

  • 🕒 11–13 h
  • 📍 Castell de Sant Ferran
  • 🎟️ 5 €

Espectacle de màgia de Raul Black

  • 🕒 12 h
  • 📍 Sala La Cate
  • 🎟️ Entrada gratuïta
  • 👉 Espectacle familiar de màgia.

Concert Coral de Nadal

  • 🕒 12 h
  • 📍 Asil Vilallonga
  • 👉 A benefici de La Marató de TV3.

El Patge Reial al Museu del Joguet

  • 🕒 17–20 h
  • 📍 Museu del Joguet
  • 👉 El Patge Reial recull les cartes dels infants.

DILLUNS 5 DE GENER

Tallers de Nadal al Castell

  • 🕒 11–13 h
  • 📍 Castell de Sant Ferran
  • 🎟️ 5 €

Concurs de fanalets

  • 🕒 11.30 h — Presentació davant del jurat
  • 🕒 16.30 h — Proclamació de guanyadors
  • 📍 Teatre Municipal El Jardí
  • 👉 Tradicional concurs iniciat el 1921, adreçat a infants d’I1 a 6è de primària.
A Figueres, els Reis Mags tornaran a ser rebuts al balcó de l'Ajuntament.

Els Reis Mags a Figueres. / BORJA BALSERA

Gran Cavalcada de Reis

  • 🕒 19 h
  • 📍 Recorregut per la ciutat
  • 👉 Sortida al C/ Borrassà i arribada a la plaça de l’Ajuntament. Les carrosses i els Reis faran el tram final a peu per la Rambla.

DIMARTS 6 DE GENER

Entrada gratuïta als museus de Figueres

  • 📍 Teatre Museu Dalí
  • 📍 Casa Natal Salvador Dalí
  • 📍 Museu del Joguet de Catalunya
  • 👉 Dia de portes obertes als museus de la ciutat.

Descobreix la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres

Sílvia Charro, famosa per les "hipoteques a tipus fix", surt indemne d'un cas de drogues a Andorra

Els metges ultimen una vaga nacional del 9 al 12 de desembre contra l'Estatut Marc: "La professió ha dit prou"

La sidreria Mooma, premiada transformar la poma de l'Empordà en un producte divers i amb identitat pròpia

Anna Palou, nova directora mèdica de l'Hospital de Figueres

El Castell de Peralada acull la final del concurs 'Transgourmet Joves Xefs', que premia el talent jove a Catalunya

Aquests són els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà que tenen els sous més baixos

Tania Hirte: "A Les Muses ara tenim una base, però també més exigència"
