Nadal 2025
La màgia de Nadal s'escampa pels carrers de Figueres
La capital de l’Alt Empordà va celebrar l’encesa de llums amb un multitudinari acte davant el gran arbre de la Rambla, que enguany s’enfila fins als 16,5 metres d’altura
El mercat nadalenc acull una vintena d’expositors i es va celebrar un nou acte, 'El Xispassu'
Un any més, quan queda aproximadament un mes pel dia de Nadal, els carrers i places s’omplen de llums i colors que ens anuncien l’arribada d’aquesta festivitat. Aquest divendres 28 de novembre Figueres va celebrar l’encesa de llums de la ciutat amb un acte a la placeta baixa de la Rambla.
Allà si van reunir milers de persones que van gaudir de l’actuació de les corals de l’Escola Sant Pau i de l’Institut Ramon Muntaner, acompanyats per tres patges reials de la companyia l’Aüc. Plegats van amenitzar l’espera fins a l’arribada de la Nadalina, la nina del Museu del Joguet de Catalunya que quan comencen les Festes de Nadal s’escapa de la seva vitrina i es passeja per la capital de l’Alt Empordà.
Aquesta joguina tan riallera i simpàtica va anunciar que potser el seu amic Fumera era a prop i que si volien que vingués havien de cantar la seva cançó. Quan el públic amb les corals es van posar a cantar es va veure una mica de fum al darrere i va aparèixer aquest patge espieta, davant l’atenta mirada dels centenars d’infants.
Els nens i les nenes, amb les carones d’il·lusió, no treien els ulls de sobre d’aquest emissari de Ses Majestats els Tres Reis d’Orient, ja que sabien molt bé que "tot ho veu, tot ho sent i tot ho xerra". De fet, en Fumera va recitar un poema dient que Melcior, Gaspar i Baltasar ja són de camí.
Tot seguit, va pujar l’alcalde Jordi Masquef per donar la benvinguda a les festes de Nadal fent un discurs en el qual va enaltir el fet de continuar celebrant els costums i les tradicions. A més, el batlle també va voler tenir un record per aquelles persones grans que passen aquestes diades tan especials en solitud i va fer una crida a acompanyar-les.
Seguidament, Masquef i una nena de la coral, van prémer el polsador que encengué tota la il·luminació de la ciutat i, en aquell mateix instant, des del terrat del Museu de l’Empordà, es va llançar un castell de focs artificials. D’aquesta manera, Figueres donava el tret de sortida a aquesta època de l’any tan màgica per a grans i petits.
Sense cap mena de dubte un dels grans atractius serà l’arbre de la placeta baixa de la Rambla, que enguany és més alt enfilant-se fins als 16,5 metres d’altura. A més, compta amb un túnel que permet travessar-lo i una il·luminació renovada. Prova de l’èxit són les cues que van formar-se per poder-s’hi fer una fotografia passant-hi. Però aquest no és l'únic arbre que es pot trobar pel centre perquè se n’han instal·lat de naturals a diferents punts com el carrer Peralada, la plaça del Doctor Ernest Vila i el carrer Besalú.
A més, com és habitual, els carrers i places de la capital s’han il·luminat amb llums d’inspiració daliniana, principalment a la zona comercial del rovell de l’ou amb les figures de la Dama, el Mar, les Ales, el Quixot o l’Embrió de Lluna, entre d’altres. Això sí, com no podria ser de cap altra manera les formigues continuen enfilant-se pels plataners de la plaça de la Palmera i de la Rambla.
Precisament, en aquest mateix espai s’hi ha instal·lat un any més el mercat de Nadal. En total s’hi poden trobar una vintena d’expositors de productes nadalencs. Pessebres, avets, flors de Nadal, punts d’alimentació i complements van atraure centenars de persones que van ramblejar i van realitzar-hi les primeres compres. Tothom que ho vulgui podrà visitar i firar-se en aquestes parades fins al 24 de desembre.
A tot això cal afegir que, a la part alta, s'ha instal·lat un photocall amb les lletres de "NADAL" i "FIGUERES" il·luminades perquè tothom s’hi pugui fotografiar. D’aquesta manera queda una postal de Nadal ben figuerenca amb la Monturiola al fons i la il·luminació daliniana. I aquest no serà l’únic punt on poder endur-se una imatge de record, ben aviat se n’instal·larà un altre davant de la Torre Galatea.
I per acabar la tarda, es va celebrar El Xispassu. Un nou acte, impulsat pel Cafetó, que va servir per encendre el xiprer natural de 20 metres situat a la plaça de l’Església de Sant Pere. Un cop encès es va llençar de nou una nova bateria de pirotècnia. Així, Figueres pot dir que ja està immersa de ple en les Festes de Nadal.
