NECROLÒGIQUES
Sortim de casa!
Aquesta és la programació de Nadal 2025-2026 a Figueres
Enguany s'han programat prop d'un centenar d'activitats i destaquen novetats com la recuperació de la pista de gel i la incorporació d'un parc d'atraccions de Nadal al Clos de Fires
Figueres oferirà enguany prop d’un centenar d’activitats de Nadal pensades per a tots els públics, especialment per al familiar. La programació es concentrarà principalment al centre de la ciutat, però també s’estendrà als diferents barris. Enguany, a més, hi haurà diverses novetats destacades, com la recuperació de la pista de gel i la incorporació d’un parc d’atraccions de Nadal al Clos de Fires. Aquesta és la programació:
ACTIVITATS CONTÍNUES
MERCAT DE NADAL
- 📅 Del 28 de novembre al 24 de desembre
- 📍 La Rambla
- 🕒 D’11 a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h
- 🎟️ Entrada lliure
- 👉 El mercat comptarà amb una vintena d’expositors amb articles nadalencs, pessebre, arbres de Nadal i alimentació, entre altres. Paral·lelament, hi haurà inflables i activitats infantils del 28 de novembre al 23 de desembre (de pagament), i activitat de pintar cares el 29 i 30 de novembre, de 17 a 20 h (gratuïta).
CASETA MÀGICA
- 📍 A la part baixa de la Rambla
- 📅 De divendres a diumenges del 28 de novembre al 21 de desembre
- 📅 Dilluns 22 i dimarts 23 de desembre
- 🕒 De 17 a 20 h
- 👉 Els dies 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22 i 23 de desembre hi haurà tallers de manualitats nadalenques per a infants, sense inscripció prèvia.
- 👉 En Fumera i la Nadalina hi apareixeran a les hores en punt els dies 21, 22 i 23 de desembre.
PARC D’ATRACCIONS DE NADAL
- 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener
- 📍 Al Clos de Fires
- 👉 Organitza: Associació de Firaires de les Comarques Gironines
PISTA DE GEL
- 📅 Del 19 de desembre al 6 de gener
PESSEBRE TRADICIONAL
- 📅 A partir del dimecres 10 de desembre i fins la Candelera (dilluns 2 de febrer)
- 📍 Entrada de la Casa Consistorial, a la Plaça Ajuntament
- 👉 Cedit per Pessebres Prat
PROGRAMACIÓ DIA A DIA
DIVENDRES 28 DE NOVEMBRE
Acte d’encesa dels llums de Nadal
- 🕒 17.45 h (corals) i 18 h (encesa de l’arbre)
- 📍 Placeta baixa de la Rambla
- 👉 El Nadal a Figueres s’iniciarà a les 18 h amb l’encesa de les llums nadalenques, al costat de l’arbre de 16,5 metres (enguany més alt, amb un nou sistema d’il·luminació i s’hi podrà passar per sota) i de la Caseta Màgica. Organitzat per l’Ajuntament amb la companyia l’Aüc i els Amics dels Gegants de Figueres. Hi participen prèviament les corals de l’escola Sant Pau i de l’Institut Ramon Muntaner, i l’aparició d’en Fumera i la Nadalina (17.45 h).
“El Xispassu”
- 🕒 20 h
- 📍 El Cafetó (Pujada de l’Església, 4)
- 👉 Festa d’encesa dels llums de Nadal organitzada per El Cafetó, impulsor del “Xupinassu” de Fires.
DILLUNS 22 DE DESEMBRE
Especial Jocs de Taula de Nadal
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Sessió per descobrir jocs de taula per gaudir en família i amb amics.
“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”
- 🕒 17–19 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller obert per construir estructures creatives amb peces Kapla.
Descobrir el Museu del Joguet per Nadal
- 🕒 Del 22 de desembre al 7 de gener
- 📍 Museu del Joguet de Catalunya
- 👉 Visita al museu per només 5 €, oferta especial de Nadal.
DIMARTS 23 DE DESEMBRE
Calendari 2026
- 👉 Repartiment del Calendari institucional 2026 amb l'EMPORDÀ. A partir del 29 de desembre es podrà recollir a l’Ajuntament. Dedicat als 150 anys de ciutat amb obres i artistes del Museu de l’Empordà.
Infosex Especial Nadal
- 🕒 10.30 h
- 📍 Oficina Jove (C/ Anicet de Pagès, 2)
- 👉 Espai gratuït per resoldre dubtes sobre sexualitat i relacions. Per a joves de 12 a 29 anys.
Visita guiada a l’església de Sant Pere
- 🕒 11 h (1 h 30 min)
- 📍 Església de Sant Pere
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Visita pels espais històrics del temple. Inclou accés al campanar (no apte per a persones amb claustrofòbia o mobilitat reduïda).
“Jugar amb fusta. Construïm amb Kapla”
- 🕒 17–19 h
- 📍 Caseta Màgica
- 👉 Taller per construir figures amb peces Kapla. Activitat gratuïta.
Gran Tió de Nadal
- 🕒 17.30 h
- 📍 Plaça de l’Ajuntament
- 👉 Tió gegant per fer-lo cagar a cops de bastó amb regal per als infants.
Espectacle “Carilló de Nadal”
- 🕒 17.30 h, 18.30 h i 19.15 h
- 📍 Rambla
- 👉 Un gran carilló de la companyia La Tal pren vida amb personatges i engranatges en moviment.
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
- 🎟️ 3–6 €
- 👉 Descoberta de les 12 postals nadalenques creades per Dalí i convertides en llums.
DIMECRES 24 DE DESEMBRE
Missa de la vigília de Nadal
- 🕒 19 h
- 📍 Església de Sant Pere
- 👉 Amb la Coral Polifònica de Figueres.
DIJOUS 25 DE DESEMBRE
Misses de Nadal
- 🕒 9 h — Parròquia del Bon Pastor
- 🕒 11 h — Església de la Immaculada
- 🕒 12 h — Església de Sant Pere
Sardanes de Nadal
- 🕒 11.30 h
- 📍 La Rambla
- 👉 Audició i ballada amb la cobla Rossinyolets. En cas de pluja, es trasllada a la plaça Catalunya.
DIVENDRES 26 DE DESEMBRE
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (menors de 12: 6 €)
- 👉 Obra tradicional estrenada el 1923 i representada pels Pastorets de Figueres. També el 28 de desembre i el 3 de gener.
DISSABTE 27 DE DESEMBRE
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Activitats per crear estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.
Zona gaming i torneig de Mario Kart
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
- 👉 Zona de videojocs i torneig Mario Kart 8 Deluxe. Inscripcions via Instagram de Rincón del Gamer o el mateix dia.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Bon Pastor
- 👉 Jocs de taula i construcció a partir de 5 anys.
Taller de circ
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Rambla Nova
- 👉 Tallers de malabars, monocicles, equilibri i aeris. En cas de pluja, al Molí de l’Anguila.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Plaça Joan Tutau
- 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. Si plou: només tarda a plaça Catalunya.
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil
- 🕒 11 h (2 h)
- 📍 Inici al Passeig Nou
- 🎟️ 9–12 €
- 👉 Ruta pels espais més rellevants del conflicte i visita al refugi antiaeri de la Plaça del Gra.
La Quina del Museu del Joguet
- 🕒 12 h
- 📍 Museu del Joguet
- 🎟️ 5 €
- 👉 Quina familiar amb joguets històrics com a protagonistes. Premis per línia i quina.
Nadales al Barri de l’Estació
- 🕒 17 h
- 📍 Plaça de l’Estació
- 👉 Cantada de nadales, pintacares, xocolatada i visita del patge reial.
Concert de Sant Esteve
- 🕒 19 h
- 📍 Cercle Sport Figuerenc
- 🎟️ 10 € (socis 7 €)
- 👉 Concert del Combo Casino del Casino Menestral.
DIUMENGE 28 DE DESEMBRE
Matinal d’escacs al Barri de l’Estació
- 🕒 10 h
- 📍 Plaça de l’Estació
- 👉 Activitat organitzada per l’AAVV Barri de l’Estació i el Club Escacs Alt Empordà.
Ruta enogastronòmica — Itinerari clàssics d’avantguarda
- 🕒 10.30 h
- 📍 Restaurant Duran
- 🎟️ 10–25 €
- 👉 Ruta per descobrir la revolució gastronòmica empordanesa, amb tastos i copa de vi. (També el 7 de desembre.)
Zona gaming i torneig d’EA Sports FC26
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Torneig de videojoc i espai de joc lliure amb més de 20 màquines retro i actuals.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
- 👉 Jocs de taula i construcció per a infants.
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Bon Pastor
- 👉 Manualitats nadalenques: estrelles, llibrets d’emocions i bols per als camells.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Passeig Nou
- 👉 10 jocs construïts amb materials reutilitzats que expliquen les aventures del Sr. Tonet. En cas de pluja: plaça Catalunya.
Taller de crear llufes per Sants Innocents
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet
- 🎟️ 3 €
- 👉 Taller creatiu per elaborar llufes de paper seguint la tradició catalana.
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca
- 🕒 11 h
- 📍 C/ Monturiol
- 🎟️ 7–10 €
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (6 € menors)
- 👉 Representació tradicional amb Els Pastorets de Figueres.
DILLUNS 29 DE DESEMBRE
Escola de Patges (1r dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
- 👉 Activitat per a joves de 12 a 15 anys per formar part de la Cavalcada de Reis. Sessions: 29, 30, 31 des. i 2 de gener.
Especial Postres de Cap d’Any
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Taller gratuït per elaborar postres festives. Per a joves de 12 a 29 anys.
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Joaquim Xirau
- 👉 Jocs de taula i construcció.
Taller de circ
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Passeig Nou
- 👉 Malabars, monocicles, aeris i equilibri. Si plou: Molí de l’Anguila.
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Plaça Josep Pla
- 👉 Experiència de jocs artesanals de Tombs Creatius.
Pessebre Vivent de Figueres
- 🕒 19 h
- 📍 Temple de Sant Pere
- 🎟️ Entrada lliure amb aportació voluntària
- 👉 Amb degustació de Garnatxa de l’Empordà a la sortida.
DIMARTS 30 DE DESEMBRE
Escola de Patges (2n dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Aula de Teatre (El Jardí)
Campionat de futbolí
- 🕒 10 h
- 📍 Oficina Jove
- 👉 Obert a joves de 12 a 29 anys, modalitats individuals o per equips.
Taller de manualitats
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Centre Cívic Creu de la Mà
Ludoteca
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Consell Municipal de Vilatenim
Instal·lacions participatives: “L’estrany viatge del Sr. Tonet”
- 🕒 11–14 h i 16–19 h
- 📍 Pista annexa Centre Cívic Joaquim Xirau
Zona gaming + finals Mario Kart i EA Sports FC26
- 🕒 18–21 h
- 📍 Auditori dels Caputxins
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil
- 🕒 11 h
- 📍 Passeig Nou
- 🎟️ 9–12 €
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
Pessebre Vivent de Figueres
- 🕒 19 h
- 📍 Sant Pere
DIMECRES 31 DE DESEMBRE
Escola de Patges (3r dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Aula de Teatre
La Dona dels Nassos
- 🕒 10 h
- 📍 Pel centre de la ciutat
- 👉 Figura tradicional que apareix l’últim dia de l’any amb tants nassos com dies té l’any.
DIVENDRES 2 DE GENER
Escola de Patges (4t dia)
- 🕒 9–13 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí (Aula de Teatre)
- 👉 Formació final per als joves que participaran a la Cavalcada de Reis.
15è Obert d’Escacs de Nadal — Ciutat de Figueres
- 🕒 Del 2 al 5 de gener
- Dies 2 i 3: 15 h i 17.30 h
- Dia 4: 9 h i 11.30 h
- Dia 5: 9.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc
- 👉 Torneig clàssic de Nadal organitzat pel Club Escacs Figueres.
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
- 👉 Tallers infantils de fanalets, boles i decoració nadalenca. Inclou entrada gratuïta al castell i pujada als nous vehicles elèctrics.
Campament Reial
- 🕒 17.30–20 h
- 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere
- 👉 Els infants poden lliurar personalment la carta a l’emissari dels Reis d’Orient.
Carter Reial al Casino Menestral
- 🕒 17.30–20.30 h
- 📍 Casino Menestral Figuerenc
- 👉 Visita del missatger reial per recollir les cartes dels nens i nenes.
DISSABTE 3 DE GENER
Taller de crear un fanalet per rebre als Reis d’Orient
- 🕒 11 h
- 📍 Museu del Joguet (Sala Brossa–Fregòli)
- 🎟️ 3 €
- 👉 Taller per construir un fanalet màgic amb suport del COAC Girona.
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Campament Reial
- 🕒 17.30–20 h
- 📍 Plaça de l’Església de Sant Pere
Visita guiada als llums de Nadal dalinians
- 🕒 18 h
- 📍 Centre ciutat
- 🎟️ 3–6 €
Teatre musical “El Primer Nadal dels Pastors”
- 🕒 18 h
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 🎟️ 12 € (6 € menors)
DIUMENGE 4 DE GENER
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Espectacle de màgia de Raul Black
- 🕒 12 h
- 📍 Sala La Cate
- 🎟️ Entrada gratuïta
- 👉 Espectacle familiar de màgia.
Concert Coral de Nadal
- 🕒 12 h
- 📍 Asil Vilallonga
- 👉 A benefici de La Marató de TV3.
El Patge Reial al Museu del Joguet
- 🕒 17–20 h
- 📍 Museu del Joguet
- 👉 El Patge Reial recull les cartes dels infants.
DILLUNS 5 DE GENER
Tallers de Nadal al Castell
- 🕒 11–13 h
- 📍 Castell de Sant Ferran
- 🎟️ 5 €
Concurs de fanalets
- 🕒 11.30 h — Presentació davant del jurat
- 🕒 16.30 h — Proclamació de guanyadors
- 📍 Teatre Municipal El Jardí
- 👉 Tradicional concurs iniciat el 1921, adreçat a infants d’I1 a 6è de primària.
Gran Cavalcada de Reis
- 🕒 19 h
- 📍 Recorregut per la ciutat
- 👉 Sortida al C/ Borrassà i arribada a la plaça de l’Ajuntament. Les carrosses i els Reis faran el tram final a peu per la Rambla.
DIMARTS 6 DE GENER
Entrada gratuïta als museus de Figueres
- 📍 Teatre Museu Dalí
- 📍 Casa Natal Salvador Dalí
- 📍 Museu del Joguet de Catalunya
- 👉 Dia de portes obertes als museus de la ciutat.
