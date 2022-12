El dia després que acabés la ronda de vuitens de final, van començar a difondre’s a les xarxes socials imatges de l’<strong>estadi 974</strong> –aixecat de manera provisional per al Mundial– ja mig desmantellat, que evidenciarien les presses de Qatar per avançar la molta feina que té per davant una vegada acabat el torneig. Les fotografies eren en realitat un ‘fake’, ja que corresponien a la construcció de l’estadi a Ras bu Abboud.

En realitat, Qatar sí que sembla que té pressa de tornar a la seva rutina, tot i que potser no tanta. El dia després que tot acabés, amb l’Argentina guanyant el seu tercer títol, l’emirat va començar a recobrar la seva normalitat. A la Corniche, el passeig marítim, es va reobrir parcialment el trànsit rodat després de cinc setmanes limitat només a autobusos. Per tota la ciutat es comencen a veure operaris retirant a poc a poc la multitud de tanques que han servit per ordenar tot el torneig.

Al matí, a les platges de Katara, al nord de Doha, pràcticament només es veien resident a l’emirat. I pocs, que aquí les temperatures ja no pugen dels 25 graus i això a Qatar és més aviat fresc, tot i que des d’Espanya molts les enyorin sobtadament al llegir aquestes línies. Platges, per cert, fragmentades en tres àrees diferències: homes, dones i famílies. És així en totes les públiques; en les de pagament, llibertat total per barrejar-se. Aquí, si es paga, s’obté accés a gairebé tot el que es vulgui.

El mercat

La gran diferència respecte a dies anteriors, no obstant, es palpava a Souq Waqif, la zona que acull el mercat de la ciutat. Gairebé impracticable durant tot el Mundial, amb aglomeracions contínues d’aficionats, aquest dilluns a la tarda resultava un lloc més que agradable per fer un tomb i fer algunes compres, fins i tot amb el cas inherent a qualsevol mercat.

¿’Tenés’ de l’Argentina?», li preguntava un seguidor albiceleste a un venedor al veure túniques personalitzades amb els colors de diferents seleccions. «Sold out», li va contestar, dient-li que estaven totes esgotades.

Normalitat a l’aeroport

Argentins són la majoria d’aficionats que encara queden a Qatar i també els que aquest dilluns van agafar un vol per sortir del país. Qatar Airways havia advertit als passatgers que sortien ahir que anessin a l’aeroport quatre hores abans de la sortida del seu vol, en previsió que estigués massificat per la quantitat de sortides previstes. A l’hora de la veritat, l’aeròdrom presentava un aspecte de normalitat, tant al matí com al final de la tarda.

Segons les dades facilitades ahir per l’emirat, 1,4 milions de persones han visitat el país durant algun moment del Mundial acabat de finalitzar. Una xifra monstruosa per a un país amb una població estimada de tres milions d’habitants. Ara tots se’n van (ens n’anem), com en un gran èxode.