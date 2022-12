En una irracional final es va acabar imposant l’Argentina. Una selecció que va dominar el partit en els primers 80 minuts, fins que va aparèixer Mbappé, que estava ocult, per retornar l’esperança a França. Però Scaloni va aconseguir sorprendre amb el seu agosarat i valent dibuix tàctic que va desordenar el grup de Deschamps, obligat a fer dos canvis abans d’acabar la primera part (2-0 per a l’‘albiceleste’).

1.- El factor Di María

Scaloni va sorprendre amb el seu dibuix tàctic perquè va abandonar la fórmula dels quatre migcampistes per situar Di María al flanc esquerre de l’atac deixant Messi per la dreta amb tota la llibertat per moure’s mentre Julián Alvárez exercia de ‘nou’ dinàmic. Va ser Di María qui va trasbalsar França (va provocar el penal de l’1-0 i va marcar el 2-0) perquè va superar un dèbil Kounde i va posar nerviós Dembélé, substituït abans del descans.

2.- La ràfega Mbappé

Va estar gairebé 80 minuts sense aparèixer en la final. Se li consumia la final, atrapat en el dispositiu tàctic dissenyat per Scaloni. Però un penal d’Otamendi va provocar una ràfega letal de Mbappé, que en tot just 97 segons va firmar dos gols per aixecar una França que estava inerta. Tot i que l’estrella del PSG no va harmonitzar el joc de la seva selecció, que només vivia de la seva punteria letal.

3.- ‘El Dibu’, amb el peu i amb les mans

Va resultar decisiu el porter argentí. No havia tingut feina durant aquells 80 minuts en què França era un equip sense ànima. Ni futbol. Però el primer gol francès va devastar emocionalment el grup de Scaloni. El segon, encara més. I en la pròrroga, quan era al caire de l’abisme, va aparèixer el peu esquerre del porter argentí.

Kolo Muani es va plantar sol a l’àrea ‘albiceleste’. El seu xut, potent i furiós amb la dreta, anava camí del gol (hauria sigut el 3-4), però va aparèixer el peu esquerre del ‘Dibu’, que va mantenir amb vida l’Argentina. Va ser decisiu amb el peu i després amb la mà, o més aviat amb la cara, quan va aturar el penal de Coman.