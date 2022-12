Les imatges recordaran la carrereta davant Croàcia fent-se perseguir, als 35 anys, per un atleta de 20 com és el jove central Josko Gvardiol, incapaç de treure-li la pilota, burlat de finta en finta fins que el va conduir a la línia de fons per veure que Leo Messi donava un caramel a Julián Álvarez perquè emboqués el 3-0. El vídeo del torneig inclourà el control orientat amb què es va preparar una passada horitzontal d’Ángel di María per connectar un cop amb l’esquerra impossible per al mexicà Ochoa.

No faltaran en els highlights la passada invisible que només ell va veure per ficar Nahuel Molina, el lateral dret de l’albiceleste, davant l’holandès Noppert perquè obrís el marcador dels quarts de final. En el capítol dels penals, segurament juntament amb la fallada davant el polonès Szczesny, es veurà el toc subtil amb què va deixar clavat Noppert o el furiós xut sense rèplica per al croat Livakovic.

El visual donarà color i context al numèric, les xifres d’un Messi que l’elevaran a un mite històric del torneig «abans d’acabar el meu camí en els Mundials disputant l’últim partit»: la final de diumenge. El 10 ha fixat ja la data de l’adeu. No hi haurà marxa enrere.

El comiat final

No hi haurà marxa enrere com el 2016 quan va anunciar la seva renúncia a l’elecció. «Ja està, s’ha acabat per a mi la selecció. Són quatre finals perdudes [les de la Copa Amèrica del 2007, 2015 i 2016 i la del Mundial del 2014]. No és per a mi, era el que més desitjava i no se m’ha donat», va dir després del posterior disgust en els penals davant Xile. En va fallar un. Renunciava Messi «pel bé de tots». «Hi ha molta gent que desitja això, que no es conforma, com tampoc ens conformem nosaltres, en arribar a la final i no guanyar-la», afirmava el 27 de juny d’aquell any.

Menys de dos mesos després, el doble capità del Barça i l’Argentina va reconsiderar la seva decisió. Potser algú li va fer saber que sense ell l’Argentina no arribaria a més finals. O que la sort canviaria tard o d’hora. La Copa Amèrica del 2021 pot ser l’avantsala del Mundial-2022. Abans que pugui repetir-se l’amarga experiència, el comiat aquesta vegada és definitiu.

«Hem de sentir-nos orgullosos del que hem fet», va assegurar després del partit davant Croàcia, que per al grup, deien tots, representava la cinquena final guanyada a Qatar, on l’Argentina s’ha jugat la vida en cada partit després de l’ensopegada inicial davant l’Aràbia Saudita.

«El millor de la història»

«És el millor de la història. Veure’l és emocionant perquè sempre genera alguna cosa als seus companys i la gent, no només als argentins», va manifestar emocionat Lionel Scaloni, que considerava «un privilegi i una sort que tingui posada la celeste i blanca». Amb ell va disputar i va guanyar la final de la Copa Amèrica el 2021 i amb ell s’ha classificat per a la final del Mundial 2022.

L’extraordinari rendiment de Messi, que està quallant el millor torneig de la seva vida, en la seva cinquena i última aparició, s’anunciava des d’abans que comencés la concentració de l’Argentina a la Universitat de Qatar, solitari ara aquest vast paratge des que van ser acomiadats Espanya i els Països Baixos.

Va comparèixer Messi a Doha amb 12 gols i 14 assistències en 19 partits disputats en els primers tres mesos amb el París Saint Germain. Amb la frescor d’un juvenil i la maduresa d’un de trenta anys, amb números semblants als de Kylian Mbappé (23 anys), autor de 18 gols i 5 assistències en 20 partits a París.

Quatre MVP

A Qatar, Messi ha sigut el Man of the Match en quatre dels sis partits disputats. En un, el primer, va rebre el premi el saudita Mohammed Alowais, el porter de l’Aràbia; davant Polònia, el va obtenir el seu company Alexis Mac Allister. Mbappé ha sigut el millor en tres dels cinc partits de França abans de la semifinal.

Messi lidera totes les classificacions de caire ofensiu: en participació en gols, en gols marcats, assistències, en faltes rebudes en ocasions creades i en duels vençuts. Només és segon en un concepte: en regats completats. El supera l’alemany Jamal Musiala, que en només tres partits va fer 19 regats. Messi en suma 15.

Els reptes que es presentaven a l’estrella argentina els ha anat despatxant un a un abans de poder consumar el definitiu objectiu del títol mundial. Anava a superar Diego Maradona en partits mundialistes (21) i ja ha assolit el número 25, igualant Lothar Matthäus, la plusmarca absoluta, al que depassarà a la final de diumenge fins a sumar-ne 26.

«Leo és una bogeria. Tots saben el que és com a jugador però el que m’emportaré d’ell és la classe de persona que és» Cristian Romero - Defensa de l’Argentina

Un per eliminatòria

Tenia pendent sobrepassar Gabriel Batistuta i els seus 10 gols en les fases finals i va anotar l’11è davant Croàcia. Li criticaven que no hagués marcat mai gols en cap eliminatòria i ha marcat consecutivament Austràlia (vuitens), Holanda (quarts) i Croàcia (semifinal). Amb cinc gols en el torneig (quatre va marcar al Brasil 2014 i un el 2006 i el 2018, zero el 2010), opta a ser el màxim realitzador. L’amenaça més gran és, de nou, Mbappé i Oliver Giroud entre els quatre últims equips.

«Leo és una bogeria. Tots saben el que és com a jugador però el que m’emportaré d’ell és la classe de persona que és. Sempre en vol més. Li han pegat tant i es torna a aixecar», va dir amb admiració el central Cristian Cuti Romero.

De tornada a les imatges: no hi ha una samarreta més vista als carrers de Doha que la de l’Argentina amb el 10 de Messi.