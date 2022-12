Ni el mateix Cristiano Ronaldo hauria imaginat ser suplent en un partit de quarts de final del Mundial, però el cert és que la seva selecció buscarà les semifinals del torneig sense el seu capità i màxim referent, relegat –llevat de sorpresa– a la banqueta. Serà Gonçalo Ramos, autor d’un ‘hat trick’ davant Suïssa, que ocupi el lloc de CR7 davant un rival incòmode i molt motivat, el Marroc, que viurà el partit més important de la seva història.

No és per a menys: El Marroc, la selecció revelació del Mundial, està disposada a continuar fent història. Mai una selecció africana s’ha plantat entre les quatre millors del torneig (Camerun el 1990, Ghana el 2010 i el Senegal el 2002 van arribar als quarts) i els ‘Lleons de l’Atles’ semblen en disposició de fer-ho. Van comandar el seu grup amb autoritat i van anul·lar Espanya a vuitens.

Al comandament del seu seleccionador, Walid Regragui, que només ha necessitat uns mesos en el càrrec per convertir el Marroc en una selecció de referència, el Marroc busca consolidar el seu sistema defensiu, amb el sevillista Bono com a heroi sota els pals, i créixer a partir de la inspiració dels seus jugadors d’atac, especialment Ziyech.

Regragui no podrà comptar amb un dels seus centrals titulars, Aguerd. El seu substitut serà El Yamiq.

A canvi, el Marroc comptarà novament amb majoria absoluta a les grades: tindrà el suport extra de 2.000 aficionats arribats expressament del seu país, en set vols xàrter contractats des de Casablanca per la federació marroquina (FRMF).

«Portugal és el favorit», va concedir Regragui, «però nosaltres també volem ser campions del món. Sentim que no som només un país, sinó un continent. Tot Àfrica està amb nosaltres i els àrabs també», va dir.

De CR7 a Ramos

A Portugal, el focus segueix sobre el seu capità, Cristiano Ronaldo. Suplent davant Suïssa, es va dir d’ell que havia amenaçat d’anar-se’n del Mundial –la federació lusitana va haver de sortir a desmentir-ho–.

Ho va negar amb contundència el seu seleccionador, Fernando Santos. «Mai va amenaçar d’anar-se’n. Deixem-lo tranquil ja, tot i que sigui en reconeixement a tot el que ha donat al futbol portuguès», va concloure l’entrenador, que també va destacar que l’ambient que es viu en el si de la seva selecció és «fantàstic». «Si no, no hauríem arribat fins aquí».

La presència a l’equip de CR7 s’ha anat diluint a mesura que creixia la de Gonçalo Ramos, davanter del Benfica cridat a ser una de les grans sorpreses del Mundial.

El tècnic lusità, Fernando Santos, mantindrà el seu envit: Cristiano apunta novament a la banqueta perquè el seleccionador aplicarà la màxima d’‘equip’ que guanya, no es toca, tot i que Cancelo té opcions de tornar al lateral dret, on ha actuat Dalot en els dos últims compromisos de Portugal.

Així, l’atac de Portugal davant el Marroc continuarà comandat pel jove Ramos (21 anys) en punta, escortat per Joao Félix, capaç de desplegar en el Mundial el talent que no aconsegueix mostrar en l’Atlètic. En la roda de premsa prèvia, un periodista el va comparar fins i tot amb Kaká.

Créixer sense Cristiano

L’equip lusità ha anat creixent en el torneig a mesura que es desprenia del complex de dependre de Cristiano. Ho va apuntar Joao Felix. «Si no juga, juguem d’una altra manera, però sabem fer-ho. És un equip que aprèn a jugar amb Cristiano i sense ell. No és cert que quan és al camp estiguem obligats a passar-li la pilota», va dir. «La identitat de l’equip no canvia», va ressaltar.

Portugal busca la tercera semifinal de la seva història: el 2006 va perdre davant França i el 1966, davant Anglaterra. Si supera el Marroc, en semifinals l’esperarà el guanyador de l’encreuament entre França i Anglaterra.

- Alineacions probables:

Marroc: Bono, Achraf, Saiss, El Yamiq, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal i En-Nesyri.

Portugal: Costa, Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, William Carvalho, Bernardo Silva, Otavio, Bruno Fernandes, Joao Félix i Ramos.

Àrbitre: Facundo Tello (Argentina).

Estadi: Al Thumama (44.400 espectadors)

Hora: 16.00 h (18.00 h a Doha).