L’aficionat internacional ha descobert la gestió particular que sol fer Antonio Mateu Lahoz. El col·legiat espanyol va exhibir el seu particular estil en un duel que pot haver-lo privat de xiular la final. Era un dels candidats. La tasca que va fer en el Països Baixos-Argentina suprimeix gairebé totes les opcions perquè governi el partit més important del futbol.

Mateu Lahoz va deixar per al record 18 grogues i una vermella. No s’acosten al rècord absolut del rus Valentín Ivanov que va ensenyar 20 grogues i quatre vermelles en el Portugal-Països Baixos del 2006. Però sí que va plasmar la seva empremta Mateu al ser el primer a ensenyar tantes targetes a les banquetes (tres) i, sobretot, a mostrar tres targetes grogues i una de vermella en la tanda de penals: Denzel Dumfries va ser l’expulsat amb el partit acabat.

Va trasbalsar igual els holandesos (els va penalitzar amb 30 faltes) i els argentins (en van rebre 8 de grogues), que li reclamaven, sobretot, la injustificable raó, al seu entendre, per la qual va allargar 10 minuts el partit. Començat l’onzè minut, Wout Weghorst empatava a l’anotar el 2-2 i enviava el desenllaç a la pròrroga.

Mateu Lahoz estava «feliç» per la seva actuació, i així ho va expressar en el seu perfil de Twitter. Però també va manifestar que estava trist per les dec

Feliz con el trabajo realizado por mi y por mis compañeros. Triste porque sigan ocurriendo estas situaciones...El futbol es más que un deporte y hay que demostrarlo...😥



¡Seguimos! 💪🙌 pic.twitter.com/CB6gj0GV4m — Mateu Lahoz (@AMateuLahoz) 9 de diciembre de 2022

Només el recompte oficial de la FIFA permet precisar el nombre de targetes que van aparèixer. En van ser 8 per a Holanda (Timber, Weghorst –quan era suplent– Memphis, Berghuis, Bergwijn –a la banqueta–, Dumfries (dues) i Lang), i 10 per a l’Argentina: Walter Samuel (ajudant de Scaloni), Acuña, Romero, Lisandro, Paredes, Scaloni, Messi, Otamendi, Montiel i Pezzella). Mateu anava acompanyat dels seus ajudants habituals (Pau Cebrián i Roberto Díaz) i el quart àrbitre era el sud-africà Víctor Gomes.

Más de Dibu Martínez. Después de su ritual de los palos se escupe los guantes y le agarra la cara al árbitro con una sutil palmada. Es la mejor peor persona del mundo pic.twitter.com/N8GHiTjxTO — Panqui (@panquimolina) 10 de diciembre de 2022

Els últims aspirants

La tendència de la FIFA és la d’alternar àrbitres de diferents confederacions a la final de cada Mundial. La teoria no escrita és que l’escollit seria un àrbitre europeu, tot i que el nom dels últims participants ho dificulta. Mateu, de 45 anys i internacional des del 2011, compta amb la carta a favor de l’experiència i la categoria. El de Qatar és el seu segon Mundial; va xiular a l’Eurocopa 2020 i va ser designat per a la final de la Champions 2021 entre el Chelsea i el Manchester City.

El tram final del torneig redueix les opcions dels àrbitres amb la dels països semifinalistes. Els designats per als vuitens i els quarts de final solen ser els favorits per al partit final. L’eliminació d’Espanya reforçava la candidatura de Mateu, de la mateixa manera que soscava les possibilitats dels àrbitres argentins Facundo Tello i Fernando Rapallini, la dels anglesos Michael Oliver i Anthony Taylor i la del francès Clement Turpin. L’italià Daniele Orsato, un altre aspirant, va xiular el partit inaugural.

Messi, enfadadíssim

«No vull parlar dels àrbitres perquè després et sancionen, no pots ser sincer i dir el que penses, però la gent va veure el que va ser», manifestava un Messi enfadadíssim, que sí que volia parlar de l’àrbitre. De Mateu Lahoz, un vell conegut de la Lliga. «Teníem por abans del partit perquè sabia el que era, i la FIFA hauria de preveure-ho. No pot posar un àrbitre així, que en un partit de tanta semblança i tanta importància i que l’àrbitre no estigui a l’altura», va deixar anar el capità, que tot i així, es va veure afavorit pel criteri de Mateu Lahoz. El va amonestar per una protesta i li va perdonar una clara targeta groga per tocar la pilota amb la mà.

Més lluny va arribar en les seves apreciacions Emiliano Dibu Martínez, el porter de l’Argentina. «És una bogeria, arrogant. Li dius alguna cosa i et parla malament», va comentar, per acusar-lo de tendenciós: «Com que va quedar fora Espanya, volia que quedéssim fora també nosaltres», va afirmar. Lionel Scaloni va preferir mossegar-se la llengua. «No parlaré de l’àrbitre. El conec personalment, fins i tot hi tinc una gran relació, i vull tancar aquest tema. Per sort, el partit va acabar bé i ja està».

Mateu, feliç i trist

Feliz con el trabajo realizado por mi y por mis compañeros. Triste porque sigan ocurriendo estas situaciones...El futbol es más que un deporte y hay que demostrarlo...😥



¡Seguimos! 💪🙌 pic.twitter.com/CB6gj0GV4m — Mateu Lahoz (@AMateuLahoz) 9 de diciembre de 2022

Mateu Lahoz estava «feliç» per la seva actuació, i així ho va expressar en el seu perfil de Twitter. Però també va manifestar que estava «trist» per les declaracions de Messi i de Martínez en què qualificaven la seva actuació.