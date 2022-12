Un periodista de la televisió pública italiana es queixava l’altre dia pel canvi horari del telenotícies de la nit del seu canal. «Començarem 40 minuts abans i només estarem en antena uns 20 minuts. La culpa és del Mundial de Qatar, ja que la RAI ha comprat els drets d’emissió [de l’esdeveniment]», es lamentava davant de col·legues i d’una funcionària pública. «És bastant absurd perquè a la gent no li interessa si no hi ha la presència de la selecció d’Itàlia. I no és la primera vegada», raonava, al remarcar que és el segon Mundial consecutiu en què els <em>‘azzurri’</em> no hi participen.

En realitat, el Mundial de futbol a Itàlia amb prou feines es nota. Ja ha arribat l’emoció de les eliminatòries, dels quarts de final, però se sentirà en altres països, perquè aquí, en aquest, brilla per la seva absència. De les persianes no pengen banderes. Als carrers no hi ha pancartes. Als bars, només uns quants s’han organitzat per oferir-se com amfitrions per veure els partits a la tele amb amics o familiars. Fins i tot a les botigues de productes xinesos el marxandatge futboler ha quedat relegat a les lleixes més recòndites i menys visibles, sinònim que la competició no és sexi, ven poc en un país on el futbol és gairebé una religió, el tema de conversa omnipresent en el dia a dia.

Que siguem a les portes de l’hivern i del Nadal tampoc hi ajuda. «Les persones estan acostumades a seguir els Mundials a l’estiu, quan hi ha vida a l’aire lliure i és més fàcil trobar-se», diu el Luca, un aficionat del Roma. «Molts fins i tot estan molestos perquè, a causa de la cita, s’han suspès els partits del campionat italià, que es reprendran al gener», explica.

Angoixa apagada

L’angoixa dels tifosi no s’alimenta avui en una competició globalitzada i que es disputa en ciutats de les quals mai han sentit a parlar ni saben ubicar en un mapa, com Lusail, Al-Rayyah i Al-Wakrah. Això sí, igual que a Espanya, alguns s’han assabentat de tot el que no va bé en aquells paratges, en particular les tantes i terribles violacions dels drets humans que es produeixen allà, però també a la pròxima Aràbia Saudita.

«Són els mundials de la vergonya. Sort que Itàlia no juga», han escrit alguns. «És massa tard per indignar-se», n’han respost d’altres. I la gran majoria té aquesta segona opinió, com explicava un recent sondeig publicat pel diari romà ‘Domani’ segons el qual els italians, en realitat, no veuen amb mals ulls que la competició s’estigui portant a terme precisament en aquest petit i polèmic Estat àrab. Malgrat tot.

L’esperança, en tot cas, és que guanyi algun país considerat amic, tot i que de vegades hagi sigut un gran rival. Les estadístiques, però, aquí no són unànimes. Els lectors de la ‘Gazzetta dello Sport’, diari de referència del futbol a Itàlia, han dit que volen que la Copa del Món la guanyi l’Argentina i, com a segona opció, el Brasil. El Brasil també ha despuntat en una enquesta realitzada per SWG. En algun moment també es va desitjar que guanyés Espanya, però aquesta ja és una altra història.