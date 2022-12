Els jugadors de la selecció japonesa de futbol van tornar en la vigília al país asiàtic de la seva participació en el Mundial de Qatar 2022 i han sigut rebuts com herois avui pel primer ministre, Fumio Kishida, després de caure als vuitens de final.

Els ‘samurais blaus’ han acudit aquest dijous a l’oficina del primer ministre nipó i han compartit amb ell les seves impressions sobre la seva amarga eliminació, després d’aterrar en la vigília a l’aeroport de Narita, on van ser rebuts per centenars de seguidors nipons.

Kishida va agrair als jugadors l’«emoció» que han transmès al poble japonès, els va qualificar d’«equipàs» i els va demanar «seguir endavant» malgrat haver caigut derrotats en els penals contra Croàcia dilluns, segons recull la cadena estatal NHK.

Maya Yoshida, un dels capitans de l’equip, va transmetre al primer ministre la voluntat del vestidor d’«haver anat més enllà» de vuitens, una fita que fins ara mai ha aconseguit l’equip nipó en un Mundial.

«No ho vam poder aconseguir per molt poc. El més important és que continuem treballant per arribar a millors resultats més endavant», va dir Yoshida, que també es va mostrar «sorprès» per la multitudinària benvinguda que va rebre l’equip al tornar al Japó.

Victòries sobre Alemanya i Espanya

Més de 600 persones es van desplaçar en la vigília a les instal·lacions aeroportuàries per donar la benvinguda al conjunt.

«Continuarem treballant amb orgull, tot i que no hem pogut arribar a l’objectiu de passar a la següent ronda, i esperem que la gent pugui continuar disfrutant amb l’equip», va dir el seleccionador japonès, Hajime Moriyasu.

El primer ministre japonès va rebre la selecció japonesa acompanyat de la ministra d’Educació, Cultura i Esports, Keiko Nagaoka, i de responsables de la Federació nipona de Futbol (JFA) i de l’Agència Nacional d’Esports.

L’acompliment del Japó en el Mundial va despertar una enorme expectació al país asiàtic després que aconseguís derrotar Alemanya i Espanya en el grup E, tot i que l’esperança dels nipons de fer història i aconseguir el pas a quarts van quedar enterrades en la tanda de penals contra Croàcia (1-3) i després d’acabar el temps reglamentari i la pròrroga amb empat a 1.