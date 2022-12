Hores convulses a la Federació Espanyola de Futbol (FEF). Al migdia l’entitat que presideix Luis Rubiales anunciava que no comptava amb<strong> Luis Enrique </strong>per liderar el nou projecte i l’hi entregava a <strong>Luis de la Fuente</strong>, el seleccionador sub-21, que ara puja a l’absoluta sense gairebé experiència en el futbol professional. Gairebé cinc hores després, la FEF emetia un altre comunicat (el tercer del dia) per explicar que José Francisco Molina «abandonarà la direcció esportiva el gener del 2023». Albert Luque, exjugador de Barça, el Mallorca i el Màlaga, entre altres equips, serà el seu substitut, però amb un càrrec menor perquè no serà director esportiu.

Prèviament, Rubiales s’havia aferrat a un informe elaborat precisament per Molina per justificar la decisió de prescindir de Luis Enrique, amb un contracte amb la FEF que expira a final de mes. El president de la federació va voler així deixar ben clar que era ell que prescindia del tècnic asturià en un paquet de mesures que no només es referien a ell.

Sense director esportiu

«La selecció nacional afrontarà una reestructuració amb un nou model de gestió en la parcel·la esportiva després de la decisió de José Francisco Molina de no renovar el seu contracte i donar per acabada la seva etapa després del Mundial de Qatar», ha explicat la FEF en el seu comunicat, en què revela que Luque «serà el nou director de la selecció nacional».

No hi ha, per tant, un executiu que assumeixi la funció de director esportiu que sí que encarnava Molina des de feia quatre anys, a qui la federació «agraeix» la seva feina, alhora que explica que «afrontarà nous reptes professionals». I per tant, l’home que va firmar l’informe que va provocar l’acomiadament de Luis Enrique se’n va amb ell.