El diari portuguès ‘Récord’ ha agitat la concentració de la selecció de Portugal al publicar a la portada que Cristiano Ronaldo va fer un intent de marxar de la concentració a l’assabentar-se a través del seleccionador Fernando Santos que seria suplent en el partit de vuitens contra Suïssa. La Federació Portuguesa s’ha aprestat a emetre un comunicat per desmentir la informació.

Segons el rotatiu esportiu, el davanter portuguès es va enfadar molt quan es va assabentar de la seva suplència i va tenir una discussió encesa amb el tècnic. Fins i tot va arribar a amenaçar amb sortir del Mundial. El partit va acabar en golejada portuguesa amb tres gols del seu substitut, Gonçalo Ramos, del Benfica.

Tanmateix, la federació portuguesa va emetre una nota de desmentiment: «La FPF aclareix que en cap moment el capità de la selecció, Cristiano Ronaldo, va amenaçar de deixar la selecció durant els entrenaments a Qatar. Cristiano Ronaldo construeix cada dia una trajectòria única al servei de la selecció i del país que ha de ser respectada i que dona fe de l’inqüestionable grau de compromís amb la selecció. Per cert, el grau d’entrega del jugador amb més internacionalitats per Portugal va tornar a demostrar-se –si encara és necessari– en la victòria contra Suïssa en els vuitens de final del Mundial 2022. La selecció nacional –jugadors, entrenadors i estructura de la FPF– està, com ho ha estat des del primer dia, totalment compromesa i entusiasmada a construir el que el país vol que sigui la millor participació de Portugal en una Copa del Món».

L’opinió pública en contra

‘Récord’ explica que Cristiano va considerar que Fernando Santos havia cedit davant l’opinió pública (el 70% el volia a la banqueta, segons una enquesta d’‘A Bola’) i que amb aquesta decisió el posava directament a l’ull de l’huracà.

Ronaldo va sortir a la segona part amb el partit ja resolt i amb prou feines va tenir una ocasió de falta directa que va xocar contra el pal. Santos, a l’acabar el partit, va comentar que Ramos va ser l’elegit per les seves característiques, que el feien idoni per al partit contra els suïssos. «Cristiano continua sent important per a nosaltres. Avui ha demostrat que és un gran capità», va assegurar.

Malgrat aquestes paraules de pau, el següent que es va saber de Cristiano Ronaldo era que l’endemà del partit no es va entrenar amb els suplents. Es va quedar al gimnàs amb els titulars malgrat que no té cap molèstia anunciada per la federació.

Falta veure quin rol tindrà en el partit de quarts contra el Marroc. Tot i que no jugui, l’estrella portuguesa, de 36 anys, continua acaparant l’atenció de forma exagerada, més pels seus actes de divo que pel seu joc. Sense equip després d’una entrevista ofensiva contra el Manchester United, s’especula amb una oferta milionària de l’Aràbia Saudita que ell va negar haver acceptat.