Samuel Eto’o ha demanat perdó després de la puntada de peu que va clavar a un youtuber. L’agressió va tenir lloc als voltants de l’Estadi 974 de Doha després del partit de quarts de final entre el Brasil i Corea del Sud (4-1), disputat dilluns, 5 de desembre.

El president de la Federació Camerunesa de Futbol va emetre un comunicat a les seves xarxes socials en el qual es va disculpar pel que va passar. «Vull demanar perdó per perdre el meu temperament i reaccionar d’una manera que no reflecteix la meva personalitat. Demano disculpes al públic per aquest desafortunat incident», es pot llegir a l’escrit.

🚨 SAMUEL ETO'O AGREDIÓ A UN AFICIONADO



... ¡Hasta una patada le tiró! ❌😳#LUP pic.twitter.com/Dugposg17f — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 6 de diciembre de 2022

Denuncia l’assetjament d’aficionats d’Algèria

Tanmateix, Eto’o també afegeix al comunicat que el youtuber algerià que va agredir s’estava burlant d’ell i ha aprofitat per denunciar la següent situació: «Em comprometo a continuar resistint davant la incessant provocació i l’assetjament diari d’alguns aficionats algerians», va afirmar.

Posteriorment, va explicar el motiu de les burles. «Des del Camerun-Algèria del 29 de març a Bilda, he sigut objecte d’insults i acusat de trampós sense cap clarividència. Durant el Mundial, seguidors algerians han continuat assetjant aficionats camerunesos pel mateix motiu».

El partit que va desencadenar la tensió

L’eliminatòria a què Eto’o es refereix va ser la disputada a doble partit entre els dos combinats fa mesos amb el bitllet per al Mundial de Qatar en joc. Algèria es va imposar en l’anada (0-1) i el Camerun en la tornada (1-2). La selecció camerunesa es va classificar pel valor doble dels gols fora de casa amb un gol de Toko Ekambi (exfutbolista del Vila-real) en l’afegit de la pròrroga (120 + 4’). Un final així no s’oblida fàcilment i les picabaralles entre les dues aficions continuen vigents.

Crida a les autoritats

L’exfutbolista va reclamar a la Federació de Futbol d’Algèria que intervingui en l’assumpte. «Crido la federació i les autoritats algerianes a agafar la responsabilitat de posar fi a aquest ambient insà abans que passi una tragèdia més greu», va advertir, abans d’agrair el suport als seguidors del Camerun.