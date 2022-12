Samuel Eto’o, president de la federació del Camerun i ambaixador de la FIFA al Mundial de Qatar, ha agredit de manera descontrolada un aficionat als voltants de l’Estadi 974 després del Brasil-Corea del Sud. La víctima és el youtuber algerià Saduni SMEl, que ha anunciat aquest dimarts que ha presentat una denúncia contra l’exfutbolista.

El succés l’ha divulgat en un vídeo el mitjà llatinoamericà ‘La Opinión’, en el qual s’aprecia com l’exjugador del FC Barcelona i el Reial Madrid s’enfrontava a un aficionat que l’estava gravant. Eto’o va perdre completament els papers i es va acostar a l’individu de males maneres. Malgrat que els que l’acompanyaven intentaven separar-los, Eto’o li va propiciar una violenta puntada de peu al cap que el va deixar a terra. Va passar després del partit entre el Brasil i Corea del Sud. Com no podia ser de cap altra manera, ja s’ha fet viral

Samuel Eto’o pegándole una patada a un fan pic.twitter.com/IJVRhsXSLI — 🅿🇪🇸 (@finallyxpablo) 6 de diciembre de 2022

Segons ha relatat al seu canal de Youtube, va acudir a preguntar a Eto’o per Bakary Gassama, l’àrbitre del polèmic partit de repesca entre Algèria i el Camerun, cosa que va enfadar l’exjugador, que li va clavar una forta puntada de peu al pit, segons pot veure’s en imatges que circulen per les xarxes socials.

Saduni SM va assegurar que ha presentat una denúncia per agressió i per danys materials, ja que li van trencar la càmera amb què gravava l’escena.

Els fets van tenir lloc ahir a la nit al final del partit entre el Brasil i Corea del Sud a l’Estadi 974 de Doha, que havia acudit a presenciar el president de l’FCF, que també és ambaixador de la FIFA.

Van mirar de separar-los

A la sortida de l’estadi, diversos aficionats van demanar fotos a Eto’o, que molt somrient accedia a les seves demandes, fins que se li va acostar el youtuber gravant l’escena, cosa que de seguida va provocar l’enuig de l’exfutbolista.

Diverses persones van mirar de separar-lo, però Eto’o va perseguir el youtuber, a qui una altra persona va treure la càmera.

En aquell moment, l’exjugador es va escapolir de les persones que miraven de calmar-lo i va clavar una puntada de peu de judo a Sadumi, que va caure a terra.

Segons narra al seu canal, va patir diverses ferides mentre que li van destrossar la càmera i el micròfon, per la qual cosa va demanar que si alguna persona havia vist l’escena acudís a testificar en el seu favor.

Eto’o ha presenciat a Qatar tots els partits de la seva selecció, que no va poder superar la fase de grups, malgrat haver guanyat en l’última jornada el Brasil.

L’exfutbolista segueix a la capital qatariana presenciant partits.