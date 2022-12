Luis Enrique va donar aquest divendres jornada de descans als seus futbolistes per carregar piles abans d’afrontar el duel de vuitens de final contra el Marroc. La totalitat dels jugadors, i també Luis Enrique, van aprofitar la jornada per sortir i conèixer Doha. La desconnexió va ser total abans de tornar a la nit a la Universitat de Doha i reprendre aquest diumenge al matí els entrenaments.

La presència majoritària de les famílies a Qatar va fer que els jugadors es dispersessin. No van anar a dinar en grup com l’anterior dia de descans, sinó que van disfrutar dels seus.

Álvaro Morata, per exemple, va triar la platja amb la seva dona i els seus fills. Fins i tot, va provar les aigües qatarianes en un dia calorós i assolellat.

També Gavi va anar a la platja, tot i que en el seu cas només a passejar i prendre una mica el sol. No va ser tan atrevit com el seu company de l’Atlètic de Madrid.

Un altre dels joves, Nico Williams, va voler conèixer els gratacels de la West Bay en una jornada una mica amarga per l’eliminació del seu germà Iñaki amb Ghana el dia abans a la tarda. Laporte i Robert Sánchez van anar junts a fer un volt per la ciutat i es van acostar al restaurant del cuiner espanyol Dani García, a l’hotel St. Regis, on hi ha el Bibo Doha.

Luis Enrique, per la seva banda, va dinar amb família i amics, celebrant l’aniversari del seu fill Pacho. Ferran Torres també va passejar amb la seva nòvia Sira en un dia de molta tranquil·litat.