Ronald Araujo va tornar aquest dissabte a Barcelona, procedent de Qatar, i es podria incorporar als entrenaments de l’equip de Xavi Hernández aquest dilluns vinent. I és que d’aquí un parell de dies, els jugadors que no han sigut citats per les diferents seleccions nacionals per al Mundial, tornaran als entrenaments després d’unes setmanes de descans.

Araujo va viatjar amb la selecció ‘charrúa’, però no va jugar ni un minut. El central es va lesionar a finals de setembre jugant amb el combinat uruguaià i va haver de ser operat per un especialista finlandès d’una avulsió de l’adductor llarg de la cama dreta, que el mantindria de baixa uns tres mesos. A petició del seleccionador uruguaià, Diego Alonso, el jugador va viatjar a Qatar, però des del club blaugrana es va imposar la condició que no podia jugar, ja que estava en ple procés de recuperació i va enviar dos fisioterapeutes per supervisar-lo. Si es compleixen els pronòstics, Araujo continuarà amb la seva recuperació i no es preveu que rebi l’alta mèdica fins a finals d’any.