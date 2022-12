Una relació futbolística uneix els Països Baixos amb els Estats Units. La connexió arriba a través del seleccionador americà, Gregg Berhalter, que es va inspirar en el futbol neerlandès per fixar les bases de l’ideari que utilitzaria quan fos entrenador. Una vocació que va adquirir ben aviat, quan era jugador, i una professió que va adoptar després de treure’s el títol oficial a Alemanya.

«Als Països Baixos hi vaig aprendre molt, hi vaig agafar molts conceptes de futbol», confessava en la vigília d’enfrontar-se en el primer partit de vuitens de final, l’escola on es va formar. «Allà els encanta parlar sempre de futbol, discutir de futbol i aprens idees com els triangles, la creació d’espais, el joc posicional», explicava, entre divertit i agraït. «Si no hagués tingut aquesta experiència a Holanda, no crec que hagués tingut aquest coneixement que realment va ajudar a donar forma a les meves idees».

Berhalter no va beure de les tres grans fonts de l’Ajax, el Feyenoord o el PSV Eindhoven. La seva entrada al país va arribar per una via més terrenal. Quan va acabar la universitat va fitxar pel Zwolle, on es va mantenir dues temporades, més dues més en el>

Els periodistes holandesos van recordar a Van Gaal que s’havia enfrontat una vegada a Berhalter el 1997 quan aquest jugava a l’Sparta de Rotterdam. «No me’n recordo», va dir el seleccionador ‘oranje’. «Sí que se’n recorda», va somriure Berhalter, que tenia molt present aquella victòria per l’excepcional que era batre «aquell baby Ajax» acabat de proclamar campió d’Europa abans que la majoria dels seus integrants s’escampessin pels grans clubs europeus.

Dest, l’altra connexió

Un èxode massiu, un corrent migratori com el que va portar Sergiño Dest des de l’Ajax al Barça la passada temporada, i que ara està cedit al Milan. «Ha estat en tres grans clubs en tres anys», valorava Berhalter, que va participar (era defensa) en els Mundials del 2002 i el 2006. En el primer, els Estats Units van obtenir la seva millor classificació mundialista, des del tercer lloc de 1930, al batre Mèxic a vuitens (2-0) i caure davant Alemanya a quarts.

Dest és l’altra connexió neerlandesa (per part de mare) i americana (de pare). Berhalter estava al corrent d’aquest defensa que despuntava i va viatjar per convèncer-lo que tindria un futur millor sota la bandera de les barres i estrelles. «Li vaig explicar quins plans teníem per als següents vuit anys i després va conèixer els seus companys», explicava l’entrenador. «Quan Sergiño va arribar a l’equip no parlava gaire, perquè és un noi molt tranquil, però després ja va començar a mostrar-se com un tio divertit que fa bromes», va confirmar Tyler Adams, el capità de la selecció.