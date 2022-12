El grup F va acabar de definir la sort de les tres seleccions que seguien amb vida (el Canadà ja estava eliminat). <strong>El Marroc va derrotar 2-1 el Canadà,</strong> resultat que, <strong>sumat al 0-0 entre croats i belgues,</strong> va definir les posicions finals del sector. El Marroc es va apropiar del primer lloc, mentre que Croàcia –no sense patir abans– va aconseguir accedir a la següent ronda com a segona.

Espanya jugarà el seu últim partit de la fase de grups la nit d’aquest dijous (20.00 hora peninsular espanyola) contra el Japó. Una victòria asseguraria el primer lloc del grup als de Luis Enrique sense importar el que passi en l’altre partit (Costa Rica vs. Alemanya). Per tant, si ‘la Roja’ aconsegueix assegurar el liderat, s’enfrontaria amb Croàcia en els vuitens de final del Mundial de Qatar 2022. El partit es jugaria dilluns vinent 5 de desembre a l’estadi Al-Janoub d’Al-Wakrah. El partit estaria programat per començar a les 16.00, hora peninsular. El duel contra els croats significaria el segon enfrontament espanyol contra una selecció europea a la Copa del Món, després de l’1-1 contra Alemanya de la data dos. Espanya ja es va enfrontar als balcànics en uns vuitens de final fa tot just un any. A l’Eurocopa ‘2020’ (2021), els de Luis Enrique van eliminar Croàcia en aquesta ronda. Això sí, van haver d’arribar a la pròrroga després del 3-3 en el temps reglamentari. En els 30 minuts addicionals, Espanya va marcar dos gols més i va aconseguir el pas a quarts amb un triomf per 5-3.

L’aventura dels balcànics a la Copa del Món ha destacat per l’ordre de l’equip. Els actuals subcampions del món van començar el campionat amb dubtes, després d’empatar 0-0 amb el Marroc en el seu primer partit. En el segon duel, van dissipar la incertesa generada amb un contundent 4-1 sobre el Canadà. En l’últim partit, Croàcia va empatar 0-0 amb Bèlgica, i es va guanyar el dret a disputar la següent fase.