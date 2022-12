Rotacions controlades realitza Luis Enrique per disputar la tercera i última jornada de la fase de grups contra el Japó en què busca acabar com a primera de grup. Ha introduït fins a cinc canvis a l’onze inicial respecte al que va empatar contra Alemanya (1-1). Debuten com a titulars Pau Torres, Balde, Nico Williams i Morata, mentre que Azpilicueta torna a l’onze després de veure el duel contra el conjunt alemany des de la banqueta.

1.- La revolució és a la defensa

Tres dels quatre integrants de la defensa són nous. Només es manté Rodri en l’eix acompanyat ara de Pau Torres com a central esquerrà, mentre que Azpilicueta, que va ser titular contra Costa Rica i suplent contra Alemanya, retorna al flanc dret. I Balde disfruta de la seva primera titularitat. És una defensa pràcticament nova per acompanyar Unai Simón, l’indiscutible porter de la selecció. Eric Garcia continua sent suplent.

2.- Busquets com a líder.

Està amenaçat de perdre’s els vuitens de final si veu una targeta groga. Però tant Luis Enrique com el mateix capità del Barça i de la selecció assumeixen aquest risc. És titular perquè el tècnic asturià no toca res, absolutament res, al centre del camp. Juguen els de sempre. O sigui, Busi amb Pedri i Gavi. No hi ha, per tant, espai per a Koke, Marcos Llorente, Carlos Soler o Hugo Guillamón.

3.- Olmo, l’únic fix a dalt.

Canvia d’extrem dret Luis Enrique. Posa Nico Williams al lloc que ocupava habitualment Ferran Torres mentre dona la primera titularitat a Morata, les aparicions del qual des de la banqueta han sigut decisives, tant contra Costa Rica com contra Alemanya. Juga Luis Enrique amb un nou fix apostant pel davanter de l’Atlètic, i envia Marco Asensio a la banqueta. L’únic intocable a dalt és Dani Olmo. I Ansu Fati, mentrestant, segueix a la banqueta, sense disputar, de moment, ni un sol minut al Mundial.