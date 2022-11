No hi ha partit en aquest Mundial amb les connotacions geopolítiques de l’Estats Units-Iran d’aquest dimarts (20 hores). ‘El Gran Satanàs’ contra ‘L’eix del mal’, del qual parlen els diaris nord-americans. Dos enemics històrics que s’enfronten en un moment delicat, amb les relacions diplomàtiques particularment tenses per la decisió de Teheran d’accelerar el seu programa nuclear d’amagat dels inspectors internacionals. Va explicar aquest cap de setmana el New York Times que els contactes entre els dos països són ara nuls, ni tan sols pels canals subterranis que solen tenir oberts els governs tot i que a la superfície caiguin llamps i trons.

La tensió s’ha traslladat al Mundial de Qatar i a la prèvia del partit. Una ostentació de gesticulacions innòcues s’ha visualitzat en les últimes hores per exposar una enemistat històrica agreujada en les últimes setmanes. La Federació de Futbol dels Estats Units va mostrar a les seves xarxes socials una bandera iraniana sense l’emblema de la república islàmica, vigent des de 1980, per mostrar el seu suport a les protestes que estan tenint lloc als carrers de Teheran i altres ciutats del país.

La bandera modificada –«en suport a les dones de l’Iran que lluiten per drets humans bàsics», deia la nota– ja ha sigut esborrada, però el Govern dels aiatol·làs va agafar l’oportunitat per reclamar a la FIFA, a través dels mitjans oficials, una sanció de 10 partits per a la selecció nord-americana, és a dir, l’expulsió del Mundial, per faltar al «respecte i la dignitat» a la bandera de l’Iran.

Enriquint urani

El Departament d’Estat dels EUA ha indicat no saber res de l’acció de la Federació respecte a la bandera de l’arxienemic. «Esperem un partit pacífic i competitiu. Els EUA continuaran trobant maneres de recolzar el poble iranià davant la violència contra les dones patrocinada per l’Estat», va dir un portaveu del mateix departament a la cadena CNBC. Aquestes protestes han sigut repel·lides amb duresa i provocat la mort de 450 persones i la detenció d’unes 18.000, segons activistes de Drets Humans.

Ara l’Iran està enriquint urani als nivells més alts de la seva història, i les negociacions per part de l’administració Biden de reactivar l’acord del 2015, del qual es va retirar Donald Trump el 2018, s’han estancat. Aquest acord va relaxar les sancions i va revifar l’economia iraniana a canvi d’aturar el seu programa nuclear. Ara les coses són diferents. L’Iran no deixa passar inspectors a les seves seus nuclears i des del setembre el diàleg amb Washington no existeix. En les últimes setmanes Biden ha optat per imposar noves mesures de càstig a l’Iran. «Estem en un atzucac en aquest moment», va dir John Kirby, un portaveu del Consell de Seguretat Nacional a la Casa Blanca.

L’Iran s’ha destacat com un estat pària en els últims temps per la seva cruesa contra els manifestants antigovernamentals, per proporcionar a Rússia drons per a la seva guerra a Ucraïna i per violar una vegada més el territori iraquià per realitzar atacs a la regió del Kurdistan.

En aquest context es disputa aquest dimarts el partit decisiu del Mundial. Tanmateix, davant els nord-americans hi haurà un grup de futbolistes iranians compromesos en la solidaritat amb els manifestants del seu país. Cal esperar abraçades i esportivitat màxima abans i després d’enfrontament. Pot ser que també, mirant a la grada, es vegin alguns gestos contundents i unànimes contra els mandataris de Teheran. Per als protagonistes, és només un partit de futbol. «Quan penso en aquest partit, sé que molts altres pensen d’una altra manera, però per a nosaltres és un partit de futbol contra un bon equip, no és gaire més que això», va afirmar Gregg Berhalter, seleccionador nord-americà en una tensa conferència de premsa prèvia.