El Barça exigirà a l’Associació Uruguaiana de Futbol (AUF) que no forci la recuperació del seu jugador Ronald Araújo perquè participi amb la seva selecció al Mundial de Qatar. Per ara, el futbolista està descartat per al debut de l’Uruguai contra Corea del Sud que es disputa aquest dijous.

El club blaugrana considera que des de la federació uruguaiana s’està accelerant de manera preocupant el procés de recuperació d’Araújo, cosa que posa en perill la seva evolució a llarg termini. El jugador va patir una avulsió del tendó de l’adductor llarg de la cuixa dreta en el primer minut d’un partit amistós contra l’Iran amb la seva selecció. Arran del contratemps, el Barça i la federació uruguaiana van arribar a un pacte i van acordar que Araújo només seria a Qatar per donar suport als seus companys i que sempre es mantindria sota la supervisió i les directrius de dos fisioterapeutes del Barça que marcarien les pautes de treball sense forçar la seva tornada a la competició. Sense poder treballar Els empleats del club s’han trobat que no han pogut fer la seva feina segons l’acord pactat mentre des de la federació uruguaiana s’ha apostat per accelerar el procés i intensificar els paràmetres que havien marcat el metge especialista Lasse Lampainen, que el va operar després de lesionar-se contra la selecció iraniana. El Barça considera que qualsevol acceleració posa en perill la recuperació total d’Araújo. Per aquesta raó s’ha exigit als federatius uruguaians que tornin a respectar el treball i els paràmetres pactats. Així, si la federació uruguaiana insisteix a no respectar l’acord amb el Barça està disposat a portar el cas davant la FIFA. L’Uruguai s’estrena aquest dijous contra Corea del Sud com a primer partit del Grup H en què també hi ha la selecció portuguesa de Cristiano Ronaldo i Ghana.