El seleccionador espanyol, Luis Enrique Martínez, va assegurar a la roda de premsa prèvia al primer partit de la selecció a Qatar 2022 que ha vist els seus jugadors entrenar-se amb tanta intensitat que està convençut que l’equip «competirà molt bé» davant Costa Rica.

«Hem treballat a un nivell de competitivitat tan alt, amb entrenaments sempre espectaculars, que fa que el nivell de l’equip sigui altíssim», va referir l’asturià.

El tècnic de la selecció es va mostrar convençut que el nivell dels entrenament «facilita que puguem competir bé» i va destacar que escollirà els 11 protagonistes «pel ‘feeling’ que tingui» després de l’últim entrenament.

«Massa energia»

Luis Enrique va aplaudir el fet que Espanya s’estreni a la competició, com la resta de seleccions, amb pocs dies de preparació. «Crec que ens beneficia haver estat concentrats poc temps; només hem tingut 10 dies de convivència, crec que això és positiu, millor que estar dos o tres setmanes concentrats perquè d’aquesta manera s’acumula massa energia».

També va celebrar el seleccionador el fet que Espanya sigui la tercera selecció més jove del torneig. «Això és positiu, els joves porten energia, nosaltres intentem manejar-ho amb la nostra experiència i intentar treure el màxim profit de cada jugador».

Sobre el rival, Luis Enrique va reiterar les seves disculpes per haver ubicat Costa Rica a Sud-amèrica («vaig cometre un error, un error de badada o d’atordit, però he estat al país, el conec i m’encanta l’energia de la seva gent i la seva pura vida») i va assegurar que la selecció ‘tica’ «competirà segur», amb jugadors com Keylor Navas, Campbell, Borges i companyia.

Luis Enrique va valorar positivament el fet de tenir jugadors polivalents en diverses línies, especialment en la defensa. «No descarto que alguns juguin en dos o tres posicions, això em dona garanties perquè sé que alguns ho poden fer bé en alguns llocs», va apuntar, amb referència a Laporte o Guillamón, bàsicament.

«És clar que soc el líder»

Va insistir ‘Lucho’ que el líder de la selecció és l’entrenador. «El líder de la selecció ha de ser l’entrenador, perquè tu prens les decisions. Has de dir que ets el líder. És clar que ho soc, perquè decideixo qui ve convocat i qui juga, i de quina manera jugarem. També he de donar poder als jugadors perquè tots ofereixin la seva millor versió».

Del seu estat anímic, en vigílies del seu primer Mundial com a entrenador, Luis Enrique va dir que se sentia «anímicament perfecte, encantat de debutar en un Mundial i molt tranquil».