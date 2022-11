Sergio Busquets, el capità de la selecció, va comparèixer a la roda de premsa prèvia al partit entre Espanya i Costa Rica. El jugador no va tancar la porta a seguir més enllà del Mundial de Qatar 2022 i va destacar el «somni» de ser el primer jugador de la història espanyola en aixecar dues Copes del Món.

Busquets és l’únic supervivent a l’equip entre els campions del 2010 i la seva ambició és aconseguir la segona estrella, una cosa que el convertiria en excepcional. «És una cosa que he pensat, poder ajudar, intentar poder repetir-ho i ser l’únic. Queden moltíssimes coses encara, més importants, i s’ha d’anar pas a pas. Tant de bo. Sempre és una il·lusió i un somni pensar que pugui passar».

Del seu futur, no va descartar continuar més enllà d’aquesta cita amb la selecció: «Ho afronto amb molta il·lusió, sigui el meu primer o quart mundial. Ens prepararem de la millor manera, del pla d’entrenaments. Tot i que sigui el meu quart no prendré una decisió. He vingut a disfrutar i sigui el que sigui, soc més a prop que sigui l’últim que jugar-ne un altre en quatre anys».

Sergio va a totes i va recalcar que «em veig capaç de guanyar el Mundial, jugar set partits. ¿I per què no guanyar-lo? El partit important és Costa Rica, començar bé el Mundial, el grup. De tots els que he jugat, cap hem començat guanyant i si ho aconseguim, no anirà bé, per anar amb tranquil·litat»

Ansu Fati

Entre els noms propis, Busquets va assenyalar el d’Ansu Fati, que «el veig molt bé, no ha estat en tots els minuts que necessitava en el club, però la trucada li ha donat un impuls, un plus de confiança, de ganes de demostrar el fet anteriorment. De ser un jugador diferent i especial. L’he vist molt bé en els entrenaments i el partit amistós. La confiança del míster i companys és important. Tant de bo estigui al seu millor nivell i ens ajudi moltíssim»

El capità va evitar comparar la situació del Barça amb ‘la Roja’ i va parlar «que són esdeveniments diferents, som molts jugadors del Barça, però són equips, ambients, jugadors diferents. La selecció ens ha donat per a molt. Cada un aporta el seu gra de sorra, després la fortalesa és diferent».