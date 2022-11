La selecció que al seu dia va meravellar el món amb la seva samarreta taronja i el seu joc coral és només un record del passat: res queda als Països Baixos de la inoblidable ‘taronja mecànica’. Ho va demostrar el bloc que dirigeix Louis van Gaal en el seu primer partit del Mundial de Qatar, en què va sumar una victòria molt soferta davant l’entusiasta selecció senegalesa, penalitzada pel mal partit del seu porter.

Només al final va respirar alleujada la selecció taronja, quan Frenkie de Jong va enviar una centrada al punt de penal. Corria el minut 83 i el rellotge acuitava. Va aparèixer des de segona línia Cody Gakpo, el jugador del PSV, per ficar el cap i treure or de l’error de Mendy, que va sortir tard i malament, sense contundència.

També va fallar Mendy en el segon dels Països Baixos, ja en l’últim instant. Va rebutjar malament un trist xut de Memphis i Klaasen la va engaltar sense pietat.

Els gols de Gakpo i Klaasen, dos jugadors que juguen a l’Eredivisie, no maquillen les carències dels Països Baixos: a part de la voluntat de De Jong en la distribució –el jugador del Barça té el partit al cap i sempre intenta governar-lo–, a l’equip de Van Gaal li falta talent i frescor en la línia davantera. Haurà de millorar molt per aspirar al títol i treure’s una espina històrica (tres finals perdudes i cap Mundial guanyat).

A l’estadi Al Thumama, on Espanya arrencarà la seva participació mundialista davant Costa Rica, Van Gaal va apostar per un sistema de tres centrals –De Ligt, Van Dijk i Ake– flanquejats per Dumfries i Blind, amb De Jong al comandament de les operacions i dos davanters, Bergwijn i Janssen, als quals els va costar un món crear ocasions.

El partit va arrencar amenaçador per a la selecció ‘oranje’ per un error en la sortida de pilota de De Ligt, que va deixar el seu porter venut davant Sarr. No la va encertar el senegalès i van respirar alleujats els neerlandesos, obligats a reiniciar-se tot just començar.

Davant la timidesa del Senegal, inferior en el tècnic i per tant més prudent, Països Baixos va buscar les bandes per obrir el camp i tenir profunditat. De Jong va intentar dirigir l’orquestra, tot i que li va faltar fluïdesa.

Països Baixos no va fluir: va tenir un parell d’acostaments a l’àrea de Mendy, i en el més interessant, va fallar Frenkie de Jong. Pràcticament sol davant el porter del Chelsea, va pensar massa, es va adornar amb una retallada i quan se’n va adonar, estava tapat per un defensa.

Mentrestant, el Senegal es limitava a fer el seu partit i buscar alguna fuetada. Sempre acompanyada a la grada per uns seguidors entusiastes, que no van abandonar la percussió en els 90 minuts (el so acaba sent tan carregós com les vuvuzeles del 2010), els jugadors d’Aliou Cissé van jugar un partit seriós i sobri, però tacat curiosament pel seu jugador més reconegut, el porter Mendy, que va fallar en els dos gols.

Reapareix Memphis

En la represa, Països Baixos va mantenir el seu pla: va tenir molta possessió, però poc encert, tot i que Van Dijk va vorejar el gol en una rematada de cap en la sortida d’un córner, en el minut 53.

Van Gaal va apostar en l’equador de la segona part per Memphis: el jugador del Barça, que no jugava un partit oficial des del setembre, va suplir Janssen.

Però va ser el Senegal que va pressionar poc després, quan Dia es va incrustar entre els centrals i va posar a prova Noppert, el porter neerlandès, que va rebutjar amb seguretat al primer pal. També va repel·lir amb els punys una contundent rematada de Gueye, tot i que l’àrbitre havia anul·lat la jugada per fora de joc posicional.

Va avisar el Senegal, que va necessitar poc per posar l’ai al cor als Països Baixos, però la selecció oranje va tenir la sort de cara. I el ‘factor De Jong’, que va anar de menys a més durant el partit.

La visió de joc de Frenkie i l’epíleg de Klaasen

Va tenir la clarividència el del Barça per veure el moviment de ruptura de Gakpo i temperar una pilota a l’àrea rival. Mendy va sortir molt malament, i Gakpo només va haver de ficar el cap per marcar el seu primer gol en un Mundial.

Quan el partit ja agonitzava, Klaasen el va tancar amb el 0-2. Va ser un contraatac de llibre, del porter a Memphis, que va xutar a porta. Mendy va tornar a equivocar-se: va deixar la pilota morta per a l’arribada de l’Ajax, que va rematar a pler.