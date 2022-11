Debuta Lionel Messi. I debuta, amb ell, l’Argentina. Cap selecció entre les favorites té grau de dependència tan alt d’un futbolista com l’‘albiceleste’, tot i que no només el seu capità ha sigut l’artífex de la ratxa de 36 partits invicte amb què es presenta al torneig. Amb l’etiqueta de favorita penjant de la samarreta.

«Arribo en un gran moment tant físic com personal, no tinc cap problema», va avançar en la seva primera intervenció a la roda de premsa de l’Argentina. Ha estat dos dies Messi poc visible davant la premsa en els entrenaments de l’Argentina, a la Universitat de Qatar, al costat d’Espanya, i ha sigut suficient perquè brollés el desassossec sobre el seu estat físic davant l’imminent debut davant l’Aràbia Saudi, comparsa convidada davant l’estrena de l’¿últim? ball mundialista de Leo.

Sospir d’alleujament

L’astre va aparèixer davant els mitjans al costat de l’altre Lionel, Scaloni, i va garantir la seva participació, generant un imaginari sospir d’alleujament entre els milions d’aficionats afegits a la causa.

«És bonic que molta gent que no és argentina desitgi que l’Argentina sigui campiona en gran part per mi. Soc un agraït per tot l’afecte que he rebut al llarg de la meva carrera», va explicar, sabent que milers de culers formen part d’aquest exèrcit d’incondicionals.

«Disfruto molt més»

Messi va afirmar que no ha seguit cap preparació especial en un torneig diferent dels anteriors. El gran moment que deia passar l’ha demostrat a París Saint Germain. «Em vaig sentir més còmode com més minuts jugava i això vaig intentar fer fins a arribar al Mundial», va dir Messi reconeixent que potser sigui el seu últim Mundial i hi desitja aconseguir «el gran somni que tinc».

Veient-se a prop del final, admet que «disfruto molt més de tot això», reconeixent que no va assaborir el privilegi que va tenir. «Em van passar desapercebudes moltes coses importants que em van passar durant la meva carrera».