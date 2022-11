L’Argentina s’enfronta a l’Aràbia Saudita. I això suposarà un conflicte d’interessos per a Leo Messi. El cor contra la cartera. Perquè ‘la Pulga’ és l’ambaixador turístic de l’Aràbia Saudita, la seva imatge fora del país. Messi posa cara als saudites al món per una muntanya de diners que sembla que poden arribar a les nou xifres i que superen àmpliament els sis milions de dòlars que va rebutjar Cristiano Ronaldo al seu dia per assumir aquest mateix rol. No s’ha revelat la quantitat de l’acord de Messi amb els saudites, però pot servir com a precedent el contracte que va firmar el 2021 David Beckham amb Qatar per ser el seu ambaixador cultural durant 10 anys per 200 milions de dòlars.

Messi va ser presentat com a ambaixador de turisme de l'Aràbia Saudita al maig durant un viatge a Jiddah, ciutat a la vora del mar Roig, i Ahmed al-Khateeb, ministre de Turisme de l'Aràbia, va assegurar: «Aquesta no és la primera visita de Messi al regne i no serà l'última». Messi, al qual va acompanyar en la seva visita la princesa Haifa al-Saud, viceministra de Turisme, va gravar un anunci a llocs emblemàtics del país.



🙌🇦🇷 #TodosJuntos pic.twitter.com/5abdssl8gk — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 20 de noviembre de 2022 El crac argentí va trepitjar per primera vegada l’Aràbia Saudita el 2011, quan va jugar amb el seu país un partit contra els amfitrions. Des d’aleshores hi ha tornat moltes vegades, des del Superclàssic de les Amèriques del 2019 fins a la Supercopa d’Espanya del 2020. Avui Messi és una cara familiar per als saudites, que el troben a les tanques publicitàries de Riad i de tota la nació. Còmplice de l’‘sportswashing’ A l’acceptar el càrrec d’ambaixador, Messi es torna còmplice del l’‘sportswashing’, terme popularitzat per Amnistia Internacional per descriure l’ús de l’esport per part de governs opressors per legitimar els seus règims i disfressar els abusos contra els drets humans. Leo Messi ha acceptat posar la seva imatge al servei d’una Aràbia Saudita assenyalada per innombrables abusos contra els drets humans, inclòs l’assassinat del periodista dissident Jamal Khashoggi, la guerra al Iemen o una repressió salvatge sobre intel·lectuals, persones LGTBI+ i activistes pels drets de les dones. Abans que es fes públic el seu vincle, les famílies dels presos polítics al regne van instar Messi «a rebutjar les ofertes per convertir-se en la cara del turisme saudita». La seva carta advertia que «el règim saudita el vol utilitzar per rentar la seva reputació. Si diu ‘sí’ a Visit Saudi, en realitat està dient que sí a tots els abusos contra els drets humans que tenen lloc avui a l’Aràbia Saudita moderna. Però, si diu ‘no’, enviarà un missatge igualment poderós: que els drets humans importen, que la decència importa, que els que torturen i assassinen no ho fan amb impunitat. El món ha de fer front a aquells que trepitgen els altres».